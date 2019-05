Institution militaire : Protéger les acquis

Les participants à une journée d’étude sur «Le Hirak populaire en Algérie, causes et objectifs» ont insisté, jeudi à Tissemsilt, sur le besoin impérieux d'associer toutes les sensibilités et les élites à un large débat devant aboutir à une réelle transition démocratique, comme préconisé par ce mouvement. Les intervenants au cours de cette rencontre ont recommandé d'«associer toutes les sensibilités et les élites à un large débat adapté au Hirak populaire, contribuant à assurer une réelle transition démocratique du pays», tout en insistant sur «l’accompagnement de la transition démocratique par différentes institutions constitutionnelles, notamment l'institution militaire garante de la sécurité et de la protection des acquis nationaux». Ils ont appelé également à «poursuivre les débats» et les étudiants à «agir de manière positive vis-à-vis de la phase actuelle, de manière à préserver l'unité nationale et la cohésion populaire qui ont caractérisé tous les jours le Hirak». Il a été recommandé d'associer l'élite scientifique à la recherche de solutions et permettre aux cadres de travailler conjointement dans les domaines économique, social, politique et juridique. Organisée par l’Institut de droit et sciences politiques du centre universitaire de Tissemsilt, cette rencontre a permis aux participants de traiter, entre autres thèmes, du cadre conceptuel du Hirak, de l'évolution du mouvement populaire en Algérie, de la gestion de la période de transition, de l'expérience du processus de transition démocratique dans le monde et des scénarios futurs du Hirak populaire en Algérie.