Talaie El Hourriyet : Une solution rapide à la crise

Le président du parti Talaie El Hourriyet, Ali Benflis, a affirmé jeudi que «le dialogue est une conviction partagée par tous, et personne ne remettra en cause sa nécessité majeure et son caractère urgent dans le contexte de la crise actuelle». Dans sa réponse à l'appel du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), au dialogue visant à résoudre la crise politique qui prévaut dans le pays, M. Benflis a indiqué dans un communiqué que «le dialogue constitue l'essence de l'action politique responsable et constructive, et constitue également le meilleur moyen à mettre en place pour résoudre les crises».

«La nécessité du dialogue est une conviction partagée par tous, et personne ne remettra en cause sa nécessité absolue et son caractère urgent pour faire face à la crise que traverse le pays, et l'enjeu actuel consiste en la dynamisation de ce dialogue à travers la préparation de toutes les conditions adéquates à son bon déroulement», a indiqué M. Benflis. «Partant de cette vision, la première priorité consiste à surmonter cette conjoncture par l'ouverture du champ pour un consensus sur le contenu de cette solution», a ajouté le même responsable. M. Benflis a souligné qu'un dialogue objectif, ambitieux et orienté vers la recherche d'une solution réelle et rapide de la crise (...), nécessite des interlocuteurs crédibles et la mise en place de cadres solides et la définition d'objectifs clairs».