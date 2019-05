Le chercheur en sciences politiques, Sami Kaâbach, à EL MOUDJAHID : « Dépasser la culture de l’exclusion et de la marginalisation »

Le chercheur à l’École nationale supérieure des sciences politique, Sami Kaâbach, a exprimé son point de vue sur l’évolution des manifestations populaires pacifiques et le rôle de l’élite dans ce mouvement.

Peut-on comparer les manifestations pacifiques en Algérie avec d’autres mouvements notamment en France ?

S’agissant des manifestations pacifiques en Algérie, je pense qu’elles diffèrent carrément des manifestations du Printemps arabe 2011, mêmes des gilets jaunes, car les manifestants algériens ont montré une certaine maturité. Ils ont prouvé au monde que la société algérienne rejette toute violence physique ou morale.

Ces manifestations pacifiques sont une réplique directe à décennie noire et un réservoir contre le désordre. D’autant plus, les manifestations pacifiques montrent que la conscience générale est une propriété publique qu’il est impératif de préserver. L’espace public est une sphère pour s’exprimer pacifiquement et tranquillement loin du désordre. Le hirak, qui représente la une génération traumatisée par la violence, a instauré une nouvelle étape dans le civisme. C’est pourquoi, il est important d’investir dans l’étape prochaine d’édification qui se fera par le dialogue et le débat général, tout en dépassant la culture de l’exclusion et de la marginalisation et en concrétisant en revanche la solidité et le civisme, binaire entre le droit et le devoir.

Peut-on considérer que les manifestations populaires deviendront une référence dans la quête du changement politique ?

Il est tout à fait naturel que la rue est un levier de grande pression dans les mutations politiques historiques. Mais, l’élite doit s’auto-organiser et jouer son rôle naturel dans l’accompagnement et l’orientation, car la rue exprime le rejet. L’élite et la société civile sont appelées à interpréter les initiatives et les projets pour le changement. Tout en insistant sur la protection les institutions de l’Etat et l’harmonie sociale.

universitaires et étudiants participant aux manifestations, y a-t-il menace d’une année blanche ?

Pour les étudiants, l’université est un récipient d’acte politique et social historique et elle doit pratiquer son rôle dans l’organisation des institutions de l’Etat dans la formation des « cerveaux » qualifiés. Il y a une présence en masse des étudiants dans le hirak. L’institution universitaire veut présenter des initiatives. S’agissant des troubles, je pense que la majorité des universités fonctionnent le plus normalement du monde, à l’exception de certaines qui n’ont pas continué les études, et le spectre de l’année blanche ne sert pas l’institution universitaire et sa stabilité. C’est refusé catégoriquement.

Quelle est votre interprétation du slogan «Partez tous» ?

L’expression «Partez tous» (trouhou gaa) est l’icône apparue durant le hirak pour exprimer le symbolique du refus général du comportement autoritaire profond, qui a instauré une absence de confiance entre les gouvernants et les gouvernés.

Cela a poussé le citoyen à mettre en relief ce comportement dans n’importe quelle administration qui est connue par la bureaucratie, le népotisme et l’arbitraire. Nous devons construire un nouveau contrat social bâti sur la confiance, la légitimité, le service du citoyen, car l’Etat se construit par l’intelligence, la connaissance et le savoir. Nous sommes appelés à améliorer notre participation à l’édification de l’Algérie de demain sur une assiette participative solide avec des bons responsables aux postes adéquats. Cela permettra d’instaurer la bonne réputation des institutions de l’Etat et leur attractivité.

Est-ce que le dialogue est la seule et l’unique solution pour sortir de l’impasse ?

Il est tout à fait logique que le dialogue est la voie la plus sûre pour éviter toutes les crises, avec la nécessité qu’il puisse se dérouler sur une base de confiance et d’éviter les manœuvres et la marginalisation. Nous devons tous participer à l’acte qui nous permet d’édifier l’Algérie de demain malgré es divergences politiques et les problématiques intellectuelles.

Quels sont, d’après vous, les résultats du mouvement populaire ?

Je pense que le hirak a amené des initiatives et a ouvert une marche importante vers la liberté et a donné un nouvel espoir à l’Algérie de demain bâtie sur la liberté et la démocratie et la justice sociale : un Etat de droit au service du citoyen.

Le hirak pourrait mettre la société civile, l’élite et l’université face à leurs responsabilités, comme il pourrait «faire bouger» l’acte politique sain et instaurer la confiance entre le citoyen et l’Etat.