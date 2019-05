La sociologue, Fatima Oussedik : « La société a de nouvelles aspirations »

« Les Algériens ont compris qu’ils ne pourraient exister qu’en reconnaissant leurs diversités et que la démocratie était la forme que leur permettait de vivre ensemble ». Tel est le constat fait à la veille de la manifestation du 11e vendredi, par Mme Fatima Oussedik, sociologue.

Conviée à s’exprimer sur les ondes de la Radio algérienne, Mme Oussedik a indiqué que, « ceci est le produit de ce qu’est devenue notre société », ajoutant que « la société algérienne a beaucoup changé et s’est grandement transformée depuis les années 90 ».

Allant plus loin, la sociologue signalera que, « pendant longtemps, les tenants du pouvoir ont voulu ignorer cette société », avant de poursuivre que « tout ce qui permettait de connaître le fonctionnement, au plus profond du pays, a été cassé, relégué au second plan, même la recherche» parce qu’ils « ne voulaient pas reconnaitre le fait que la société algérienne se transformait et qu’elle avait d’autres aspirations ».

Selon Mme Oussedik « les décideurs ont voulu nier cette société, mais cette société a resurgi avec ses richesses et son immense diversité».

Elle a, à ce propos, précisé que « la société algérienne est, actuellement, en majorité urbaine, en majorité jeune et solarisée, en majorité sur les réseaux sociaux, se faisant, elle a un rapport au monde qui est totalement différent ». « De la même façon ce qui constitue le mouvement islamiste a beaucoup changé », poursuit la sociologue, ajoutant que dans les années 90, le mouvement islamiste était très «plébéien» c'est-à-dire, comme dans d’autres pays, il se voulait l’incarnation des aspirations des plus favorisés dans la société. Or aujourd’hui s’est développée une bourgeoisie puiseuse, extrêmement importante », a-t-elle fait remarquer.

Pour l’invitée de la rédaction, la société algérienne depuis les années 90, a été jugulée par un recours à la violence qu’elle soit matérielle ou symbolique. « C’est cette violence symbolique ou matérielle, que les Algériens récusent en s’engageant pacifiquement pour une Algérie démocratique », a souligné la sociologue.

« Les gens qui sortent chaque vendredi pour réclamer le changement, dira Mme Oussedik, sont issus de différentes couches sociales ».

« Ils sont l’expression d’une multiplicité de la ville », a-t-elle noté, précisant dans le sillage que la société « s’exprime dans sa diversité et marche côte à côte ». « Ce qui est extraordinaire et subversif du point de vue de ce pouvoir qui a voulu gérer cette société en la ramenant toujours à un sentiment de douleur et d’un rapport fusionnel les uns aux autres or qu’elle s’affirme diverse », a insisté la sociologue.

L’hôte de la Chaîne III a, également mis l’accent sur le degré de maturité du peuple algérien. « Les dirigeants du pays avaient sous-estimé le degré de maturité du peuple algérien » a fait savoir Mme Oussedik, citant le cas les élections en Algérie qui sont, selon ses termes, « non légitimes et où la population n’a jamais eu à dire son mot ».

Les Algériens ont conservé une confiance à une seule institution, qui est l’Armée nationale populaire

Evoquant par ailleurs, les mots d’ordre et autres slogans portés par les manifestants, la sociologue affirmera que « ceux-ci sont pétris de toute la culture post-coloniale, et démontrent que la population est bien informée, consciente des enjeux », précisant que « les jeunes étudiants qui ont été sous-estimés, montrent bien qu’ils sont à l’avant-garde de ce mouvement ».

L’invitée de la rédaction a relevé le fait que les Algériens et les Algériennes avaient depuis toujours la volonté de s’exprimer et de peser sur le plan politique. « Une volonté qui s’affirme aujourd’hui », a fait observer Mme Oussedik, précisant que c’est autour des thèmes de la liberté et de la démocratie que la population se mobilise. Pour preuve, leur slogan « Djazair horra dimocratiya ».

Elle évoque, aussi, la grande vigilance qui s’exerce au sein même des foules et dans les manifestations, considérant la revendication d’un « Etat de droit avec des institutions à la fois légales et souveraines, est on ne peut pas légitime ».

« Les institutions se sont affaiblies et avec elles c’est la notion d’Etat qui s’est affaiblie », a tenu à insister la sociologue, ajoutant que « c’est pourquoi les Algériens sont en grande demande d’un Etat fondé sur des institutions légales et légitimes ».

« Il y a eu une rupture de confiance et peu à peu l’Etat est devenu la propriété d’un pouvoir », a-t-elle expliqué, signalant que « les Algériens ont conservé une confiance en une seule institution qui est l’armée nationale populaire ».

Mme Oussedik a, à ce sujet, indiqué que dans des manifestations, on voit que les Algériens attendent que cette institution accomplisse ses missions « de protection de la population et de défense des intérêts de notre pays ». « Cette institution conserve une crédibilité que les autres n’ont pas», a noté la sociologue.

Elle considère que c’est une conscience politique extrêmement élevée des Algériens. « Ils sont tout à fait conscients du contexte géostratégique dans lequel ils vivent », a fait observé la sociologue, ajoutant que « les Algériens savent qu’au-delà de nos frontières, il y a énormément de convoitise et d’Etats en crise, donc ils comptent sur leur armée pour les défendre».

« Les Algériens attendent que l’armée remplisse ses fonctions constitutionnelles et ils lui font confiance », a enfin, souligné Mme Oussedik.

Kamélia Hadjib