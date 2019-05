Aïn Témouchent : Communication avec les administrations locales

Un «grand intérêt» est accordé au journaliste pour lui faciliter le travail, a indiqué jeudi la wali d'Ain Témouchent, Labiba Ouinez, affirmant que des instructions ont été données pour «ouvrir les canaux de communication avec les administrations locales». En marge de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la chef de l'exécutif local a souligné qu’elle accordait un «grand intérêt pour faciliter la mission du journaliste au niveau de la wilaya», déclarant que «des instructions claires ont été données dans ce domaine pour ouvrir les canaux de communication avec les administrations à Ain Témouchent». Mme Ouinez a valorisé, à cette occasion, les acquis «importants» réalisés par la presse au niveau national et le degré de liberté acquis, tout en rappelant la responsabilité qui incombe aux médias, notamment dans le recueil d'informations listant et résumant les préoccupations des citoyens et dans l’accompagnement du développement local et national. Plusieurs journalistes locaux de la wilaya ont salué cette initiative qui traduit une volonté de lever le voile sur les préoccupations de la population et de faire connaître les efforts de l’Etat en matière de développement, où la famille médiatique constitue un élément important dans cette équation, comme l'a souligné le correspondant du Quotidien d’Oran, Said Mouas.