SIDI BEL-ABBèS : établir des liens de confiance

Visite de la maison de la presse, du siège du journal Ouest-Info et de la radio locale, la Mekkerra, avant de prendre part à une collation offerte en l’honneur des correspondants, le wali, Ahmed Abdelhafidh Sassi, a tenu par de tels gestes à la forte symbolique à manifester son soutien à la presse, à être à l’écoute de ses préoccupations et réitérer surtout son engagement à entretenir une relation pour le bien de la collectivité. «Vos écrits, parfois, attirent notre attention et demeurent d’une grande utilité dans l’action de développement que nous menons…» a-t-il affirmé avant d’annoncer la relance du forum de la presse pour aborder l'ensemble des secteurs d’activité.

Des échanges fructueux ont eu lieu sur un certain nombre de sujets d’actualité pour évoquer les perspectives de la wilaya et se concentrer sur une couverture des événements et activités marquantes de la région en relevant les difficultés et contraintes rencontrées. Rappelons enfin que le premier responsable de la wilaya a procédé durant cet hiver à l'installation du chauffage central dans les bureaux de la presse pour parachever l’œuvre de réhabilitation entamée par M. Hattab.

A. B.