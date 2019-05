Médias : Diffuser une information fiable

L’ambassade du Canada, en collaboration avec l’ambassade du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a organisé jeudi dernier une réception en l’honneur des médias à l’occasion de la journée mondiale de la Liberté de la presse. Cette rencontre, qui a réuni une trentaine de journalistes et des diplomates, a constitué une opportunité d’échange d’idées et de réflexions, notamment sur la situation actuelle de la liberté de la presse, que ce soit au niveau national, régional ou international. Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Canada Mme Patricia McCullagh a salué la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui sont tombés en menant le noble combat de défense de la liberté de la presse ici en Algérie et du monde entier : «Nous sommes heureux de votre présence, ce soir, pour célébrer ensemble la journée de la Liberté de la presse célébré chaque année depuis le 3 mai 1993», a-t-elle indiqué. Elle a ajouté que «pour le Canada la liberté de la presse a une grande priorité. Aujourd’hui, beaucoup de médias subissent des pressions politiques, commerciales qui les obligent a adopté une ligne éditoriale dirigée». Mme McCullagh a souligné qu’«On ne peut concevoir la démocratie sans l’accès des citoyens à l’information fiable et objectif diffusé par les médias professionnels et responsables». Elle a précisé qu’aujourd’hui la presse fait face à des défis déontologique et éthique, surtout après l’émergence de pratiques néfastes telles que les «fakes news» et à l’atteinte de la vie privée notamment sur les réseaux sociaux. S’agissant de l’impact des «fakes news», décuplé par le public, elle a indiqué qu’il a atteint des niveaux très larges. Selon, elle la liberté de la presse doit s’effectuer de façon juste indépendante et responsable afin de maintenir une saine gouvernance. Mettant à profit, cette occasion, la diplomate a rappelé qu’en 2018, selon Reporters Sans Frontières, 80 journalistes ont été tués, 60 ont été pris en otages, 348 ont été faits prisonniers et 300 portés disparus.

Makhlouf Ait Ziane