école d’application d’artillerie de Boussaâda : Professionnalisme et patriotisme

L’Armée nationale populaire, qui assure la noble mission de la défense du pays, est intimement liée au peuple dont elle est issue. Elle obéit à ses principes, l’accompagne dans ses aspirations et traduit sa richesse et sa diversité. Elle s’ouvre même vers ses composantes, directement ou par médias interposés. Cette arme est omniprésente depuis la création de l’État algérien. Elle a servi à défendre Alger contre les invasions étrangères. Elle a été utilisée par l’émir Abdelkader dans ses batailles contre les colonisateurs. Même l’ALN a fait usage de l’artillerie dans ses actions contre l’armée française. Le mortier n’avait pas de secret pour les moudjahidine. Il leur a permis de détruire plusieurs bases ennemies. L’artillerie, qui reste une pièce essentielle dans le combat, a connu un développement important, pas seulement en matière d’équipement. L’Algérie, qui s’est dotée au fil des ans de l’armement lourd, a fait également beaucoup pour la formation des hommes, officiers sous-officiers ou hommes de troupes. Cette formation offre la possibilité d’être opérationnel dans les unités de combat, car l’artillerie exige une haute technicité. En effet, pour toucher une cible parfois indirectement, puisque les obus, les missiles ou pièces de mortier sont lancés à des dizaines de kilomètres, il faut s’armer du savoir nécessaire en géographie, topographie et météo. La vitesse du vent peut dévier un tir, un mauvais calcul aussi.

Le travail dans l’artillerie exige aussi beaucoup de courage et de résistance, car le terrain peut être difficile, tout comme les conditions atmosphériques. Autant dire que le métier d’artilleur, ça forge aussi bien le corps que l’esprit. Ce n’est pas pour rien que beaucoup d’officiers de ce corps ont eu une destinée exceptionnelle. On peut citer en Algérie, l’ex-président Liamine Zeroual ou encore l’actuel chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. L’école qui porte le nom du chahid Achour Mustapha se trouve à 7 kilomètres de la localité, au pied des monts d’Ouled Naïl. Notre visite a coïncidé justement avec l’inspection effectuée par le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, qui a supervisé une manœuvre des troupes de la région, avec la participation d’une batterie de missiles de l’école. Nous avons été accueillis par son commandant le général Salah Boutaba, artilleur de père en fils, comme il nous l’a déclaré avec fierté. Le commandant de l’école a expliqué l’utilité de ce genre de visites dans le renforcement des liens armée-nation, à travers la promotion de contacts directs avec les médias pour faire connaître les différents corps, ainsi que leur rôle dans la défense du pays. Mais le principal enseignement, a-t-il tenu à rappeler, est que cette dernière est issue du peuple. Toutes les régions et les catégories sociales sont représentées chez nous, a indiqué le général Salah Boutaba. Quel que soit leur grade, les stagiaires reçoivent un apprentissage théorique avant de passer à la simulation avec tous les moyens modernes. La structure renferme le matériel information nécessaire pour visionner les combats, les maquettes pour situer l’emplacement des armes et même des pièces de cette dernière pour parfaire la maîtrise de ces dernières.

Le stagiaire passe ensuite aux manœuvres à balles réelles, une fois l’arme sur laquelle il s’entraîne apprise par cœur. Le champ de tir, puisqu’il y en a deux, un pour les armes légères, l’autre pour l’armement lourd, épouse le relief qui pourrait attendre le stagiaire sur le terrain, que ce soit pour les ravins, les crêtes ou même l’oued. Il est placé en situation de combat, dont il doit sortir victorieux. Les aspects physiques ne sont pas oubliés, de la prise en charge médicale à l’alimentation, en passant par le sport. Un laboratoire de langues et une bibliothèque permettent aux stagiaires et même leur encadrement de rester en contact avec les nouveautés en matière d’armement, en général, et en artillerie, en particulier. L’école, créée en 1991, est une référence dans ce domaine, puisqu’elle accueille également les officiers qui reviennent pour parfaire leurs connaissances après avoir servi dans les unités de combat. Dans cette structure phare, eu égard aux feux nourris qui sortent des canons utilisés par ses hommes, le professionnalisme rime avec humanisme et surtout patriotisme.

