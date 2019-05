école Nationale Préparatoire aux études d’Ingéniorat : Consolider la relation citoyen-armée

«L’École nationale préparatoire aux études d’ingéniorat (ENPEI) Badji-Mokhtar est un véritable atelier de formation des officiers ingénieurs imprégnés des sciences et des principes fondamentaux.

L’amélioration du rendement des étudiants dans les domaines scientifique, technique et militaire exige, en permanence, le développement et l’amélioration des programmes pédagogiques, tout en les adaptant aux besoins de la conjoncture actuelle, et ce afin d’être au diapason des derniers développements dans les domaines scientifique et technologique.» C’est ce qu’a déclaré le directeur général de l’ENPEI, sise à Rouiba (Alger), le général Mohamed Saal, lors d’une journée «portes ouvertes» au profit de plusieurs médias nationaux, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année.

Cette école, qui relève des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Défense nationale, a pour mission d’assurer une formation préparatoire des élèves officiers pour l’accès aux études d’ingéniorat aux grandes écoles nationales et/ou étrangères. Le nombre d’étudiants qui rejoignent chaque année l’ENPEI, après concours d’admission, s’élève à 400 élèves officiers qui bénéficient d’une formation préparatoire en ingénierie, de très haut niveau d’une durée de 3 ans, grâce notamment aux infrastructures et matériaux de dernière génération. En outre, l’école dispose de l’ensemble des commodités nécessaires à la vie en internat à même de permettre aux élèves de suivre leurs études dans les meilleures conditions. Durant sa formation, l’élève bénéficie d’une allocation d’études mensuelle conséquente, d’une couverture médico-sociale, d’articles scolaires et d’un micro-ordinateur portable.

Par ailleurs, il convient de signaler que le cycle de formation auprès de cette prestigieuse école est couronné par l’obtention d’un diplôme universitaire du premier cycle scientifique (DUPCS), d’une attestation de succès à la formation militaire et d’un permis de conduire militaire. Les élèves titulaires du DUPCS sont admis au 2e cycle de formation d’ingénieur, ce qui leur permet de pouvoir prétendre rejoindre ensuite l’École militaire polytechnique et les Écoles supérieures afin de poursuivre leurs études pour un durée de trois années supplémentaires en ingénierie. Estimant que le nombre d’étudiants bénéficiant d’une formation dans les trois cycles au niveau de l’ENPEI était de 1.200 (400 chacun), dont 17% sont de sexe féminin, le général Saal a fait savoir que plus de 210 enseignants veillent sur l’encadrement pédagogique des étudiants, et souligné qu’il sera procédé, en septembre prochain, à l’amélioration des programmes de formation, à travers l’inclusion, pour la première fois, de deux matières, en l’occurrence les mathématiques-informatiques et les sciences technologiques.

Le directeur de l’ENPEI a, d’autre part, estimé que cette visite au profit des médias était une occasion pour s’enquérir de «près» sur les ressources humaines, ainsi que les moyens matériels et les nouvelles structures pédagogiques mises en place par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP). Le général Mohamed Saal a mis à profit cette opportunité pour souligner le rôle «important» que jouent les médias pour «éclairer» l’opinion publique dans tous les domaines, assurant que la communication est une partie «intégrante» des missions de l’ENPEI et de sa structure organisationnelle. Dans ce même sillage, il a mis l’accent sur la nécessité de maintenir cette dynamique «permanente», dans le cadre d’une presse «efficace» et «professionnelle».

«Cette visite vise à renforcer notre relation avec les médias, à travers leur implication dans les différentes activités de l’ANP et à consolider la relation entre le citoyen et son armée et le lien Armée-Nation, un objectif somme toute essentiel dans la stratégie de communication de l’ANP», a-t-il indiqué, non sans ajouter que cette visite constitue une belle occasion pour faire connaître au grand public le niveau atteint par l’ENPEI et sa participation à l’attrait et au recrutement des étudiants qui obtiennent leur baccalauréat dans la filière sciences.

Pour rappel, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, avait, lors de plusieurs visites sur le terrain, souligné l’«importance majeure» qu’accorde le haut commandement de l’ANP au système de formation au niveau de l’ensemble des établissements de formation et à tous les niveaux, y compris les écoles des cadets de la nation.

Sami Kaïdi