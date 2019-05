Dans la LUCARNE : Pourquoi le huis clos ?

l A quelques semaines du baisser de rideau de la saison 2018/2019, sur le plan des compétitions nationales, nos instances sont en train de faire leurs bilans afin de savoir où elles vont. Il est clair que tout le monde avait énormément disserté quant à la mésentente «quasi-ouverte» entre le président de la LFP, Abdelkriim Medouar, et la FAF du président Zetchi. Cette situation a eu des répercussions sur le bon déroulement de nos compétitions. Il y avait eu aussi des cas de matches «combinés» suite aux déclarations du président de l'USMAnnaba, Abdelbasset Zaïm. Il n'y a pas eu jusqu'ici de mesures claires prises à son encontre. On avait alors parlé seulement de la commission d'éthique, sans plus. Ceci dit, la FAF aussi a organisé son Assemblée Générale Ordinaire, jeudi dernier, à Sidi-Moussa. On avait prédit que ces deux AGO allaient être très «chaudes» entre les présidents de clubs, les représentants des Ligues de Wilaya et les responsables de nos structures sportives. A vrai dire, et en plantant le décor comme l'ont dit, il y a lieu de constater que certains ont peut-être délibérément exagéré à propos de la situation. Certes, il y eut quelques «accrochages verbaux», mais sans plus. Lors de l'AGO de la LFP, tenue à Sidi Moussa, on avait empêché le président de la JSK d'intégrer la salle de réunion étant suspendu par la commission de discipline de la LFP. Il a été suppléé par Benabderrahmane. On avait aussi suivi quelques «palabres» avec des représentants des clubs du sud du pays sans trop de «fracs». Toutefois, et comme par enchantement, il y avait une « pause-déjeuner», puisqu'on avait prévu un passage par le restaurant de Sidi Moussa pour les membres de l'AG. Là, les plus pessimistes s'attendaient à ce qu'il y ait des «querelles» directes entre ceux qui se sentaient lésés par les structures de la LFP et les présidents de Ligue et autres présidents de ligue1. Finalement, lorsque le ventre fait le «plein» tout se règle, car comme dit l'adage «ki tachbaâ el kerch, erras ighani». C'est vrai qu'après la reprise, il y eut une sorte de réplique d'un membre de l'AF concernant la désignation du «bureau de vote». Medouar et son SG finiront pas tout remettre en ordre. Le hic, cependant, est lié au fait que le président de la LFP a tout simplement demandé aux journalistes de quitter la salle. Les cameramen, les photographes ont été aussi invités à sortir. Par conséquent, la suite des travaux s'est terminée à huis clos, loin du regard inquisiteur des «gens de la presse». Pourquoi a-t-on agi de la sorte ? C'est vraiment l'énigme, même si cela est devenu la règle depuis quelques années sans que les journalistes, à priori, ne s'en offusquent. C'est-à-dire qu'ils acceptent cela sans réagir comme il le faut dans un cadre organisé et responsable. Ce n'est qu'à la fin de l'AGO qu'on veut s'adresser à la presse pour dire ce qu'ils ont envient qu'elles retiennent. On est vraiment en plein délire. Mobiliser des moyens colossaux avec parfois des équipes complètes pour ne donner aux lecteurs, téléspectateurs et ceux qui suivent de plus près que ce qu'ils ont envie qu'on leur donne. Ce n'est pas normal ! Pourquoi craignent-on autant la presse ? On doit la laisser travailler librement afin d'offrir à l'opinion publique et autres une information vraie et crédible. Les gens de la presse ne doivent pas se laisser faire. Il y va de leur crédibilité et aussi de la qualité de leur travail.

Hamid Gharbi