AGO de la FAF : Adoption des bilans moral et financier de 2018

Les membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF), réunis en session ordinaire (AGO), jeudi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), ont adopté à la «majorité absolue» les bilans moral et financier de 2018. Sur les 107 membres qui composent l'AG de la FAF, 91 étaient présents aux travaux de l'AGO qui se sont déroulés à huis clos, les journalistes ayant été priés de quitter le chapiteau, installé à l'occasion, avant le début des débats. C'est le secrétaire général de l'instance fédérale, Mohamed Saâd, qui s'est chargé d'annoncer la «nouvelle» aux journalistes. Les présents ont également adopté le budget prévisionnel de 2019 à l'«unanimité», selon la même source.

Les neuf points de Zetchi

La conférence de presse en points, animée jeudi par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, au Centre technique national de Sidi Moussa, à l'issue du déroulement l'Assemblée générale de la FAF au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

Coupe d’Algérie

La Fédération algérienne de football (FAF) a proposé à la Présidence de la République et au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) deux dates pour le déroulement de la finale de la Coupe d'Algérie saison 2018/2019 entre le CR Belouizdad et la JSM Béjaia. L'instance fédérale, qui n'a pas dévoilé aux journalistes les deux dates, est toujours en attente d'une réponse à ce sujet.

Élection

Kheireddine Zetchi a laissé entendre qu'il ne souhaiterait pas briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération algérienne de football. Aussi, il n'envisage pas de déposer une candidature pour un poste au sein de la Confédération africaine de football (CAF).

Équipe nationale

Le programme détaillé de la préparation de l'équipe nationale de football en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (Egypte), prévue du 21 juin au 19 juillet, sera communiqué dans les prochains jours, selon le patron de l'instance fédérale.

Bouguerra

Interrogé sur la possibilité de la nomination de l'ancien international algérien Madjid Bouguerra dans le staff technique de la sélection algérienne de football, Zetchi a précisé que le dernier mot revenait au sélectionneur national, Djamel Belmadi. Pour rappel, Bouguerra était sacré cette saison Champion du Qatar avec l'équipe réserve de son club Douhail, pour la deuxième année consécutive.

Sponsor

La Fédération algérienne de football a signé un contrat avec le constructeur automobile Kia El Djaizair pour un montant de 250 millions de dinars sur quatre ans et qui ont été repartis comme suit: 60 millions pour la première année, 60 millions pour la deuxième année, 65 millions pour la troisième année et 65 millions pour la dernière année. Outre ce mentant, la FAF a bénéficié de dix véhicules, un bus de 50 places pour l'équipe nationale et un petit bus de 7 à 8 places pour les délégations.

Questions

Les membres de l'Assemblée générale ont été destinataires d'un E-mail pour leur demander d'envoyer leurs questions par écrit avant le 30 avril 2019, afin de préparer les réponses d'ordre financier ou d'ordre moral, suivant les statuts de l'instance fédérale.

Démenti

Zetchi a affirmé qu'il n'a pas imposé les joueurs du club de Paradou au sélectionneur national pour les convoquer en équipe nationale, et que c'était un choix purement du staff technique.

Presse

Les journalistes présents pour assurer la couverture médiatique des travaux de l'AGO ont été priés de quitter le chapiteau installé à l'occasion avant le début des débats. Selon Zetchi, il était impossible de débattre dans l'Assemblée selon les statuts de la FAF.

Delort

Interrogé sur la possibilité de convoquer le buteur de Montpellier (Ligue 1 française) Andy Delort qui a opté cette semaine pour la naturalisation algérienne et son intention de porter le maillot de la sélection algérienne de football, Zetchi a affirmé que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, était le seul décideur et que les portes de la sélection nationale sont toujours ouvertes à n'importe quel joueur algérien.