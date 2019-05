Distinction : Le DGSN honore ses athlètes

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba, a honoré, jeudi à Alger, les champions d'Algérie relevant de l'association sportive de la Sûreté nationale, pour leurs excellentes performances, durant la saison 2018-2019, dans les différentes disciplines au niveau national et international, indique un communiqué de la DGSN.

Organisée à l'honneur de l'équipe féminine de football, qui a remporté le championnat et la coupe d'Algérie, ainsi que 20 athlètes ayant décroché des titres et des médailles dans les disciplines de lutte, de jeu d'échec, d'athlétisme et de kung-fu, cette cérémonie de distinction s'inscrit dans le cadre de la promotion et de l'ancrage de la culture de la pratique du sport au sein de la DGSN, précise la même source. Saluant les efforts des athlètes distingués de la DGSN, M. Bouhadba les a appelés à «œuvrer à la réalisation davantage de succès pour honorer les couleurs nationales dans les foras internationaux et bien représenter la DGSN». «Le sport au sein de la DGSN a été toujours la locomotive de la dynamique du sport national», a-t-il ajouté. «Cette élite sportive a une influence positive sur la pratique du sport dans la société», a-t-il estimé ajoutant que «le commandement de la DGSN apporte tout le soutien à la pratique du sport au sein de la DGSN et veille à la mobilisation des moyens humains et matériels pour toutes les disciplines sportives, tant individuelles que collectives, dans le but d'ériger la pratique du sport au sein de la police au professionnalisme». Les éléments de l'association sportive de la DGSN ont obtenu, durant la saison 2018-2019, 354 médailles dont 151 médailles d'or. Au niveau international, ils ont obtenu 108 médailles réparties comme suit : 63 en championnats arabes, 18 en championnats africains, 6 en championnats méditerranéens, 16 en tournois internationaux et 5 en championnat international», rappelle le communiqué.