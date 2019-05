MOB : La direction fait le ménage

La position inconfortable du MOB en championnat et la menace de la relégation qui souffle aux nuques n’empêchent pas les dirigeants de faire le ménage au sein de l’effectif. Au moins quatre joueurs cadres ont été définitivement renvoyés. Le président Akli Adrar promet que d’autres têtes tomberont si le vestiaire n’est pas assaini. Risqué, mais compréhensible.

Opération grand nettoyage au MOB. La direction mobiste a décidé de s’attaquer aux joueurs récalcitrants sur demande du staff technique qui en avait marre des comportements de certains joueurs qui ne semblaient plus adhérer ni à la discipline du groupe ni aux objectifs du club qui se bat pour se maintenir parmi l’élite.

Pas moins de quatre joueurs ont été définitivement renvoyés pour des raisons diverses. Les incartades et le manque de rendement sont les principales griefs retenus par la direction contre les joueurs en question.

Pourtant, les concernés étaient des cadres, dont certains ont coûté les yeux de la tête à la trésorerie du club, ce qui n’a pas empêché le président Akli Adrar de prendre des mesures extrêmes pour le bien, a-t-il dit, du groupe. En effet, le comportement de certains joueurs a fini par exaspérer et le staff et les joueurs tant est cela polluait carrément l’ambiance dans le vestiaire. Cela concerne en premier lieu le milieu de terrain Nassim Boukhanchouche qui s’est plus illustré ces dernières semaines par ses absences que par ses prouesses sur le terrain. Recruté en grandes pompes cet hiver non sans avoir consenti un gros effort financier (On parle d’un salaire de 250 millions de centimes), l’ancien joueur de la JSK n’a jamais réussi à apporter le plus attendu de lui. Pire, les joueurs ont commencé à se plaindre ces derniers temps de son comportement, ce qui a fait décider la direction de se séparer définitivement de lui. Dans une déclaration à la presse, Boukhanchouche s’est dit prêt à retourner à la JSK. L’opération « main-propre » a touché également Bentiba dont on nourrissait pourtant beaucoup d’espoirs, mais aussi et surtout Soltani et Chadi.

Le président Akli Adrar a affirmé que l’opération ne s’arrêterait pas à ces quatre joueurs et que d’autres têtes risquent de tomber d’ici à la fin de la saison. Le board du MOB a dit clairement chercher des joueurs qui s’engagent à se battre corps et âme pour le maintien de l’équipe en Ligue 1 quitte à aller les chercher dans la réserve.

Quinzième au classement général, le MOB est un candidat en puissance pour la relégation. Autrement, il faudra un effort titanesque et une chance inouïe pour maintenir le club en Ligue 1. Mathématiquement, c’est jouable, mais ça va être compliqué.

Amar B.