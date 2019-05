Surveillance du marché : L’expérience européenne à la rescousse

Le Projet d'appui spécifique à la surveillance et l'encadrement du marché «Passem», financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros enregistre des résultats «encourageants». C’est ce qu’ont estimé à Alger, des représentants du ministère du Commerce et ceux de l’UE, lors d'un séminaire organisé par ce département ministériel en collaboration avec l'unité de gestion du Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association (P3A).

La représentante de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne a exprimé la satisfaction de l'UE quant à l'avancement de ce projet, lancé en janvier 2017 pour une période de trois années. «Ce séminaire est l'occasion de proposer une feuille de route pour la poursuite de ce processus complexe et laborieux. A cet effet, le «Passem» vise à assister le ministère du Commerce dans sa démarche liée à la surveillance du marché», a-t-elle ajouté non sans affirmer que la facilitation des négociations d'Accords de reconnaissance mutuelle entre l'UE et l'Algérie en matière d'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a permis, selon les représentants du P3A, dans le cadre du renforcement des capacités des autorités de surveillance du marché et des laboratoires de contrôle, d’enregistrer pas moins de 27 laboratoires de la répression des fraudes, dont 16 seront accompagnés jusqu'au dépôt d'une demande d'accréditation selon la norme ISO 17025.

Le Laboratoire national d'essai (LNE) a quant à lui bénéficié d'expertise internationale pour la qualification de son personnel et la mise en marche des équipements. Des fédérations et des associations de consommateurs à vocation nationale, ainsi que des associations régionales et locales, notamment du Sud, ont aussi bénéficié, dans le cadre du «Passem», de formations dans le domaine de la sensibilisation des consommateurs. Dans ce même sillage, il convient de signaler que plus d'une centaine de techniciens de ces dits laboratoires ont bénéficié de formations sur les systèmes de management et sur les bonnes pratiques de laboratoire, alors que pas moins de 125 agents de la répression des fraudes ont été formés à l'audit du système HACCP. Et ce, afin de pérenniser les résultats du «Passem», 60 agents de la répression des fraudes ont été, par ailleurs, sélectionnés pour devenir formateurs.

D'autres activités dédiées aux associations socio-professionnelles seront, d’autre part, prochainement lancées. De son côté, le ministère du Commerce a mobilisé 25 experts internationaux et 5 experts nationaux pour plus de 1.200 jours d'intervention en Algérie. Selon le directeur général du contrôle économique et la répression des fraudes au niveau du ministère, M. Abderrahmane Benhazil, la concrétisation effective des objectifs du projet nécessite la révision des cadres législatifs et réglementaires liés à la surveillance du marché afin de les mettre en adéquation avec les bonnes pratiques des Etats de l'UE.

Ces objectifs restent également tributaires du renforcement des capacités des autorités de surveillance du marché et des laboratoires de contrôle sur le plan de la gestion, de la modernisation des techniques d'investigation et de la formation. La participation des acteurs non étatiques telles que les organisations socioprofessionnelles et les associations de protection du consommateur dans le dispositif de surveillance du marché est, il faut le dire, requise pour la pleine et entière réussite du «Passem», selon M. Benhazil.

Après avoir détaillé les activités inscrites dans le cadre du «Passem», la responsable opérationnelle de ce projet au niveau du ministère du Commerce, Mlle Dounia Kaci Chaouche, a souligné que le projet permettra au ministère de perfectionner les méthodologies de contrôle. Cela se fera par l'orientation de l’action du ministère vers le contrôle en amont ce qui mettra, de facto, en place les indicateurs de performance qualificatifs afin de permettre à l'autorité de contrôle une meilleure évaluation des résultats des services extérieurs. Ce qui permettra, in fine, à ce département d'accompagner une dizaine de laboratoires dans la démarche d'accréditations à travers des cycles de formations et d'assistance technique, ainsi que la mise en place d'un système d'information spécifique dédié spécialement aux laboratoires du Centre algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQUE), lui offrant, de plus, l'occasion d'améliorer le système de gestion des alertes à travers la redynamisation du système dit «SARA», qui doit s'inspirer du système d'alerte européen, et permettre également d'améliorer la performance de ses agents de contrôle.

