Une priorité stratégique du gouvernement : Financement des projets pour une dynamique de développement local

Le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a affirmé la disponibilité de son administration à financer les différents projets qui visent à «créer» une dynamique économique locale dans les zones frontalières, et réitéré «l’engagement» des pouvoirs publics pour le développement des zones frontalières, indique un communiqué de presse du département ministériel de Salaheddine Dahmoune.

S’exprimant, jeudi dernier, lors d’une réunion de clôture de l’étude d’aménagement et de Développement de la Zone Frontalière Grand Sud-Est (wilaya d’Illizi) ainsi que sa validation, tenue au siège de la direction générale de l’Aménagement et de l’attractivité du territoire (Alger), Mohamed Amine Deramchi a tenu à rappeler les instructions du ministre de l'Intérieur sur la nécessité de procéder «immédiatement» à la mise en pratique des résultats et recommandations de cette étude, menée, pour information, il y a 3 ans et ce, en se basant sur les porteurs de moyens et petits projets parmi les jeunes locaux selon des plans de travail établis à court et moyen termes. Il a affirmé que cela constitue une priorité «stratégique» pour laquelle l'Etat accorde une importance «privilégiée» et noté à cet effet l'existence d'une «forte volonté» de mise en valeur des infrastructures de base, du développement humain et économique au service de ces zones et ce, en fonction du principe «d’égalité» dans le développement des territoires, affirme la même source, précisant que cette démarche prend appui sur les enjeux géostratégiques et notamment ceux relatifs à la sécurité, l’unité nationale, la réduction des inégalités régionales, la promotion de l’ouverture, la coopération entre les pays voisins ainsi que la promotion des échanges économiques transnationaux. Les travaux de cette réunion se sont basés sur la présentation par le Groupement des bureaux d'études du Plan Programme pour un Aménagement de la Zone frontalière Grand Sud-Est (Illizi). Ce dernier vise la réalisation d’un développement économique et social «durable», en «fonction» des capacités humaines et naturelles de cet espace en vue d’aboutir à la mise au point des différentes opportunités d’évolution dans cette région sur la base des choix d’exploitations des ressources et du développement économique et social résultant de la croissance démographique et urbaine, tout en mettant à l’évidence, les atouts et les contraintes de ces choix ainsi que les conditions de sa réalisation.

Aussi, ce plan se veut un instrument «d'aide» à la décision pour l’ensemble des acteurs et partenaires de cet espace, à travers l’identification de cinq grands thèmes, développés sous forme d’un plan d’action. Il s’agit du cadre de vie et développement humain, de la consolidation de l'économie locale, du développement transfrontalier, des infrastructures routières, transport et d’intégration régionale et environnement, biodiversité et risques majeurs. «Elle permet, en outre, une vision prospectiviste concertée aux dimensions multiples, à savoir économique, physique, sociale, démographique et environnementale, axée sur des données quantitatives et qualitatives à référence spatiale, indispensables pour caractériser et suivre la dynamique territoriale», précise le communiqué du ministère de l’Intérieur qui ajoute que cette étude a préconisé un plan stratégique de développement transfrontalier en valorisant l'effet frontière et les capacités d’échanges avec les pays voisins.

Tahar Kaidi