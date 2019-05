GRAND ANGLE : Sauver la Libye

Accusée par le gouvernement d’union nationale (GNA) et ses partisans d’avoir pris parti avec le maréchal Haftar et de soutenir au moins tacitement son offensive militaire lancée début avril contre la capitale Tripoli, la France n’a de cesse de s’en défendre, réfutant, arguments à l’appui, ces accusations, qualifiées au passage d’infondées. Paris reconnaît toutefois estimer que l’homme fort de l’Est fait partie de la solution à la crise que connaît la Libye depuis la chute, en 2011, de l’ancien régime. Mais cela ne semble pas pour autant convaincre ceux qui tiennent ces accusations. Ont-ils des informations qui les confortent dans leur point de vue ? Certainement. Car il est difficile de croire que Fayez al Sarraj et ses ministres puissent s’avancer à porter des accusations d’une telle gravité sans avoir eu des preuves probantes. Cependant, la France, qui a droit au bénéfice du doute, est mise en demeure d’apporter la preuve de son « innocence ». Pour son chef de la diplomatie, « sans élections, aucun acteur libyen ne peut prétendre être totalement légitime ». Dès lors, il faut œuvrer à ce que ces élections puissent se tenir. A partir de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso, où elle effectuait une visite dans le cadre d'une tournée sahélienne, la chancelière allemande a estimé que l'Europe doit se mettre d'accord sur une approche et mettre fin aux divergences constatées au sein de l'Union européenne, d’autant que le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas manqué aussi d’être impacté par cette divergence. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a déploré la « division très profonde » qui mine l’action de cet organe, incapable présentement à « refaire un minimum d'unité » pour mettre fin à l'agression des troupes de Khalifa Haftar contre Tripoli. Quel espoir peut nourrir la population libyenne dans ce cas de figure ? Pour infime qu’il puisse être, il faut s’y accrocher tout en ayant conscience que ce qui urge aujourd’hui, c’est que les parties à même d’influer sur le conflit libyen puissent convenir d’une unité, même à minima, pour sauver la Libye d’un chaos irréversible. Est-ce trop demander ?

Nadia K.