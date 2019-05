Libye : Les députés protestent contre l’agression lancée par Haftar

Les députés au Parlement libyen, qui ont tenu jeudi leur première session à Tripoli, ont protesté contre l'agression lancée par le genéral à la retraite Khalifa Haftar contre la capitale libyenne le 4 avril, dénonçant "une guerre injustifiée", a indiqué un porte-parole.

Entre 40 et 50 députés ont décidé de boycotter les travaux du Parlement pour marquer leur désaccord avec l'offensive de Haftar", a précisé le porte-parole Abdelhamid al-Assadi lors de la première réunion officielle de ces élus à Tripoli. "Nous nous réunissons avec nos collègues des différentes villes pour souligner les effets dévastateurs de la guerre injustifiée contre la capitale et prendre position pour faire cesser les combats", a déclaré Sadeq al-Keheli, le doyen de ces députés. "Nous allons continuer ces réunions (à Tripoli) jusqu'à ce que toutes les actions militaires et la menace contre Tripoli cessent", a-t-il ajouté, appelant "tous les députés à se joindre" à ce groupe. Un élu de Nalout (ouest), Salem Ganan, cité par des agences, a affirmé que les parlementaires n'avaient pas été informés de l'offensive. "Nous n'en savions rien (...) Lorsqu'elle a commencé, nous étions en session pour discuter de la Conférence interlibyenne" qui devait se tenir sous l'égide de l'ONU du 14 au 16 avril pour tenter de sortir le pays du chaos dans lequel il est plongé depuis la chute de l'ancien régime de Maammar el Gueddafi en 2011. En raison de l'offensive de Haftar, cette conférence a été reportée sine die. Le 13 avril, le Parlement libyen, qui est reconnu par la communauté internationale, a déménagé à Benghazi, une autre ville de l'Est. Le Parlement a tenu sa première séance ce jeudi à Tripoli, après un mois d'hostilités qui ont fait 376 morts et 1822 blessés, sur fond d'appels internationaux à faire prévaloir le dialogue et la concertation politique pour mettre fin à l'effusion de sang. La séance du Parlement a été présidée par le député Sadek Elkahili, doyen des députés en présence des notables de la région, de responsables des communes au début des travaux qui se sont poursuivis ensuite à huis clos.

Merkel appelle l’Europe à adopter une position commune

De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé jeudi l'Europe à adopter une position commune sur la crise libyenne. Elle a lancé cet appel, alors qu'elle rencontrait les étudiants de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso, où elle effectuait une visite dans le cadre d'une tournée sahélienne. Sa visite à Ouagadougou coïncidait avec un sommet des cinq chefs d'Etat du G5 Sahel. Le G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad) a été créé pour donner une réponse militaire coordonnée aux attaques terroristes récurrentes au Sahel. "Nous devons maintenant travailler à une solution politique en Libye (...), ce qui sera important pour l'avenir de votre région. Ce que les présidents du G5 Sahel m'ont encore une fois expliqué hier, et ils ont raison de le dire, c'est que l'Europe doit se mettre d'accord sur l'approche, car il y a toujours des perspectives qui divergent au sein de l'Union européenne. Moi, je ferai mon possible pour que la position italienne et française soit cohérente et qu'il n'y ait pas de voix, de positions différentes en Europe", a affirmé la chancelière allemande. "Nous n'allons pas en tant qu'Européens, à nous seuls, trouver une solution pour la Libye: nous aurons besoin de l'expertise de l'Union africaine. Même si l'UA a toujours mis en garde, nous a toujours avertis de ne pas intervenir en Libye, maintenant ensemble il faudra envisager l'avenir", a-t-elle ajouté. Interrogée à plusieurs reprises par les étudiants sur la sécurité et la crise libyennes, la chancelière a regretté l'abstention allemande lors du vote à l'ONU sur la Libye: "L'Allemagne était membre non permanent du Conseil de sécurité. (...) A l'époque, nous nous sommes abstenus (...) Pas sûr que c'était une bonne idée", a-t-elle concédé.

La France se défend de prendre parti pour Haftar

Par ailleurs, Paris souhaite obtenir un cessez-le-feu en Libye et œuvrer à l'organisation d'élections, a affirmé jeudi soir au Figaro le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, se défendant de prendre parti pour le camp du maréchal Khalifa Haftar, auteur d'une offensive contre Tripoli. La France est la cible de vives critiques des Libyens favorables au Gouvernement d'union nationale (GNA) dans la capitale libyenne —le seul gouvernement reconnu par la communauté internationale—, qui accusent Paris de cautionner, au moins tacitement, l'offensive militaire du maréchal Haftar en vue de conquérir Tripoli.

"C'est vrai que nous estimons qu'il (Haftar) fait partie de la solution", admet le ministre dans un entretien avec ce quotidien français : "Haftar a lutté contre le terrorisme à Benghazi et dans le Sud de la Libye et cela était dans notre intérêt, celui des pays du Sahel, celui des voisins de la Libye". Or la France est impliquée dans le dossier libyen "pour combattre le terrorisme", "notre objectif prioritaire dans la région", et pour "éviter la contagion" aux pays voisins comme l'Égypte et la Tunisie, "des pays essentiels pour notre propre stabilité". "En tant qu'acteurs de l'intervention militaire de 2011 et parce que le suivi politique n'a pas été effectué après la chute de Kadhafi, nous avons aussi une forme de responsabilité dans cette crise", a-t-il ajouté. Toutefois, Paris ne s'attendait pas à ce que le maréchal Haftar lance une offensive sur Tripoli, assure-t-il. "Dans tous les entretiens que j'ai eus avec lui, je lui ai toujours rappelé, quand il était impatient, la nécessité d'une solution politique". Le ministre de l'Intérieur du GNA, Fathi Bachagha, a publiquement accusé fin avril les autorités françaises de soutenir "le criminel Haftar". "La France a continûment soutenu le gouvernement de Sarraj", a rétorqué M. Le Drian. "Je remarque que Fathi Bachagha, qui attaque régulièrement la France et dénonce son ingérence supposée dans la crise, n'hésite pas à passer du temps en Turquie. Alors, je ne sais pas où sont les interférences", a-t-il lâché. "L'absence de perspective politique a entraîné l'immobilisme des uns (Sarraj) et l'imprudence des autres (Haftar). Sans élections, aucun acteur libyen ne peut prétendre être totalement légitime", a conclu le ministre français. "Aujourd'hui, personne ne peut prétendre détenir un mandat des Libyens, c'est une des raisons majeures de la crise actuelle".