Décolonisation de l’Afrique : Le président Sahraoui appelle l’ONU à assumer sa responsabilité

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a appelé jeudi l'ONU à «assumer sa responsabilité» dans la décolonisation de l'Afrique, à travers «l'application urgente» des missions de la MINURSO.

Dans son allocution d'ouverture des travaux de la 11e session ordinaire du Secrétariat national du Front Polisario, qui constituera une halte pour évaluer les réalisations accomplies sur tous les fronts de la lutte du peuple sahraoui contre l'occupant marocain, M. Ghali, également secrétaire général du Front Polisario, a appelé l'Union africaine (UA) «à consentir davantage d'efforts et à exercer plus de pression» pour parachever le processus de décolonisation du continent africain. «A l'heure actuelle, et avec l'émission par le Conseil de sécurité de la résolution 2.468, nous attendons que l'ONU assume sa responsabilité en matière de décolonisation de l'Afrique, à travers l'application urgente du mandat de la Minurso».

Le Conseil de sécurité avait adopté, mardi, la résolution 2.468 prorogé le mandat de la Minurso de six mois. Dans son allocution, rapportée par l'Agence de presse sahraouie (SPS), le président sahraoui a salué la position de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui avait organisé les 25 et 26 mars derniers une conférence de solidarité avec la RASD, en appui au droit du peuple sahraoui. M. Ghali a estimé que la cause sahraouie a réalisé une série d'acquis au double plan interne et externe, «grâce à la lutte pacifique acharnée et à la résistance de la population sahraouie, en dépit de l'escalade de la répression barbare et du blocus imposé par l'occupation marocaine», saluant «les héros de l'Intifadha pour l'indépendance», à leur tête les prisonniers de «Gdeim Izik» et tous les détenus politiques sahraouis qui croupissent dans les geôles marocaines.

Parmi les acquis réalisés à l'échelle internationale, le président Ghali a indiqué que l'Etat sahraoui a renforcé sa place et s'est acquitté de son rôle actif, en tant que membre fondateur de l'UA. Enfin, il a réitéré la détermination du peuple sahraoui et de ses responsables à poursuivre la lutte et la résistance jusqu'à l'indépendance et la souveraineté de la RASD sur l'ensemble de ses territoires.