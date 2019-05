NOUVELLES De béchar

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés en cette fin de semaine par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services de la Sûreté nationale, qui a également saisi 52 kg de kif traité, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre le criminalité organisée et la sécurisation des frontières, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le 23 avril 2019 près de Béni Ounif, wilaya de Béchar (3e Région militaire), trois narcotrafiquants à bord d’un véhicule touristique chargé de 52 kilogrammes de kif traité», précise la même source.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset (6e RM), huit orpailleurs et saisi 12 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, ainsi qu’un véhicule tout-terrain et un téléphone satellitaire», alors qu’un autre détachement de l’ANP «a saisi 2.430 unités de tabac à Biskra (4e RM)», ajoute le communiqué.

manifestation « Souvenons-nous des amis artistes »

Instaurer un esprit d’échange

La deuxième édition de la manifestation culturelle et artistique «Souvenons-nous des amis artistes» aura lieu du 9 au 30 mai courant à Béchar, dans le cadre de l’animation des soirées du mois de Ramadhan, a-t-on appris, jeudi dernier, du président de l’association culturelle locale «Saharienne». Cette manifestation culturelle et artistique, qui sera animée par une centaine d’artistes locaux issus des différentes collectivités de la wilaya et qui est organisée, tout comme pour la première édition en 2018, au mois de Ramadhan, vise à instaurer un esprit d’échange en matière d’arts et de culture parmi les artistes et le public, a indiqué à l’APS Noureddine Rahou. «Cette manifestation, dont les représentations auront lieu à la cinémathèque nationale à Béchar, veut être, pour sa deuxième édition, un espace de libre expression de tous les artistes de la région, afin de promouvoir la diversité culturelle de la Saoura», a souligné le président de «Saharienne». La scène artistique de cette manifestation, dont les représentations sont prévues dès la fin des prières de «Tarawih», verra le passage durant le mois sacré du Ramadhan de plusieurs formations artistiques locales, à savoir le nouvel orchestre de musique classique dirigé par le compositeur Amar Amroun à qui on doit plusieurs musiques de films et documentaires de la télévision nationale, des tours de chants traditionnels et populaires de groupes artistiques du cru, notamment ceux du Diwane, Hadra, Medh et Aissawas. Ces derniers seront conduits par le cheikh Baba Zegmir, l’un des maîtres de cette voie soufie dans le Sud-Ouest et dans le pays, signale M. Rahou. La troupe féminine de Medh de la région de Béni-Ounif est également au menu du programme de cette manifestation, dans le but de mettre en exergue le rôle des femmes dans la préservation et la promotion du chant religieux local, qui fait partie intégrante du patrimoine culturel et religieux de la Saoura, selon le responsable de l’association «Saharienne». Des représentations théâtres ainsi que des sketchs sont prévus aussi à cette occasion au profit du grand public, avec la contribution de troupes et artistes locaux, à titre gracieux, à l’animation de cette manifestation culturelle et artistique qui se veut une réelle contribution des artistes et du mouvement associatif local, a-t-il ajouté. «Le financement de cette manifestation, qui a été assuré pour une large part par l’association et des bienfaiteurs locaux, démontre une fois de plus l’attachement des citoyens à leur patrimoine et culture», a fait savoir M. Rahou.