Prêt sur gage : Une PRATIQUE qui tente de plus en plus

La surconsommation durant le mois du ramadhan fait exploser les budgets. La frénésie des dépenses qui se conjugue à tous les temps où plutôt à toutes les sauces commence et se termine très souvent mal pour les familles qui pareille aux années précédentes versent dans l'excès "dévastateur" pour se retrouver dans une banqueroute programmée et ingérable.

Le dérapage alimentaire ramadhanesques coûte énormément cher aux parents appelés très souvent à se creuser les méninges pour trouver le système D, à même de terminer le mois sacré comme le veut la tradition. Loin du principe de modération et de retenue, ils se lancent dans un autre exercice périlleux, à l'instar de l'endettement ou encore l'emprunt gagé sur l'or. En effet, beaucoup de familles algérienne hypothèquent leurs bijoux. Quoi de plus normal après tout sachant que l'or est peut être, le meilleur investissement à travers tous les temps sauf que cette fois-ci et contrairement à tout entendement logique et raisonnable, ce comportement ne s'inscrit nullement dans démarche acceptée et acceptable à savoir dénouer un problème épineux et décisif, mais tout simplement pour passer du menu à la carte, durant le mois de piété et surtout de spiritualité. Les idées ne manquent pas pour passer sidna ramadhan et parfois les femmes renoncent à ce qu'elles ont de plus cher et de plus précieux. La folie gastronomique qui vire vers le gaspillage, durant les trente jours du mois sacré, tombe dans le piège des crédits gagés sur l'or. Certaines rééditent même cette expérience, chaque année, pour terminer en beauté deux événements sacrés que sont le ramadhan et l'Aïd elle fitr.

La petite fortune de la femme ­—solidarité et esprit participatif obligent— est utilisée à bon escient. Elle évite ainsi au chef de famille de perdre l'estime de soi, en adoptant la solution la moins pénible. A l'approche du Ramadhan, comme à l’accoutumée, des groupes d'hommes et de femmes, sont au pied du mur, depuis les premières heures du matin, devant les agences de la Banque du développement local (BDL) pour bénéficier d’un crédit sur gage d’or. Fadila, épouse d'un retraité qui attend son tour pour finaliser la procédure nous dira que son conjoint percevant une petite pension ne peut, subvenir aux besoins de sa famille, composée de sept membres. "La vie est chère d'autant plus que le père est seul soutien de famille", avant d'ajouter que ses deux aînés, sont étudiants à l'Université et les autres sont au lycée et CEM. Dans le même sens, Sidi Ali, machiniste dans une entreprise privée, titillé, lui aussi, par l'offre de la BDL, nous dira qu'avec un salaire de trente mille dinars et une famille composée de cinq personnes, gager les maigres bijoux de sa partenaire, amassé au fil des ans avec tout ce que cela a induit comme énormes sacrifices et privations, est même devenu un impératif. "Toutes les issues sont fermées et demander un prêt sur gage d'or est devenu l'ultime recours", affirmer a-t-il, rappelant que la vie est de plus en plus difficile avec la flambée des prix alors que les salaires stagnent depuis des années. C'est clair, les "delalet" voient leur cote baissée, avec cette formule sécurisée et qui permet surtout de récupérer les bijoux de la famille, avec des remboursements espacés des crédits, accordés sur des bijoux d’or gagés.

200.000 Algériens,

ont mis en gage leur «or» en 2017

Hypothéquer ses bijoux est très tendance, de nos jours. Ce geste fait partie, des mœurs de la famille algérienne. Les statistiques de la BDL pour 2017, ne laissent plus de doute sur l’engouement suscité par cette pratique, qualifiée de bouée de sauvetage, par beaucoup de personnes. Pas moins de 14 milliards de dinars, en effet, avaient été attribués, à plus 197.000 souscripteurs, sous forme de crédits sur or gagé, à travers les agences de cette dernières du territoire national, pour la période allant du 1er au 31 janvier de la même année. Le premier responsable de cette banque a affirmé, récemment que le produit en question a enregistré, par rapport à 2016, une hausse dépassant les 8% en termes des opérations et 9% pour ce qui est de la valeur de ces dernières.Ces chiffres, à vrai dire, ne peuvent que refléter, on ne peut mieux, le franc succès, réalisé par cette procédure, accueillie favorablement par la famille algérienne qui consacrent le fameux proverbe algérien «Lahdayed lechdayed».

Samia D.