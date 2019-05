Tizi-Ouzou : Les coutumes et traditions toujours sauvegardées

La population de Tizi-Ouzou accueille, chaque année, le mois de Ramadhan dans une parfaite ambiance de piété et de profond respect des coutumes et traditions de la région basées sur la fraternité et la solidarité. Les préparatifs pour accueillir et vivre ce mois sacré commencent une quinzaine de jours avant le début de ce mois par les opérations de nettoyage général des ménages, les achats de nouveaux ustensiles de cuisines et de toutes les denrées alimentaires nécessaires à la confection des repas du Ramadhan. Certains ménagent procèdent même au changement des rideaux, nappes et parfois même la peinture de leurs appartement. Ces changements sont effectués selon les moyens financiers de chaque ménage.

Un extraordinaire mouvement caractérise l’avant début de ce mois sacré que la population accueille avec joie tant qu’il lui permet de se rapprocher davantage du Dieu le plus puissant en accomplissant l’un des piliers de l’Islam mais aussi d’accomplir pleinement tous les préceptes de cette religion, particulièrement la solidarité et l’entre-aide qui sont également des valeurs intrinsèques et ancestrales de la Kabylie. Comme de coutumes, la solidarité est l’une des priorités de ce mois sacré que tout le monde veut préserver et promouvoir davantage au sein de la société qui a tant besoin en cette période de crise marquée par la drastique baisse du pouvoir d’achat de la majorité de citoyens. Ce mois de Ramadhan est ainsi mis à profit par les familles aisées pour venir en aide à celles les plus démunies en les aidant à s’approvisionner en produits essentiels pour qu’elles puissent passer ce mois avec toutes ses saveurs. A Tizi-Ouzou, les préparatifs pour ce mois de pitié et de solidarité se déroulent dans une parfaite ferveur et ambiance marquée par une nette affluence des ménages aux marchants des épices qui sont indispensables pour la préparation des repas du ramadhan, notamment l’inévitable chorba dans ses différentes variantes. Les boucheries connaissent également une importante effervescence à l’arrivée de la date butoir de ce mois sacré durant lequel la viande, blanche et rouge, est fortement sollicité par les ménages en dépit de son prix demeurant toujours loin de la portée des bourses moyennes. Une non moins animation est également signalée au niveau des marchands des dattes et autres fruits secs, tels que les pruneaux et raisins, qui sont par ailleurs fortement demandés en ce mois de Ramadhan durant lequel l’appétit monte crescendo après toute une journée de jeûne.

Bel. Adrar