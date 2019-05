Préparatifs DE Ramadhan à Oran : 66.000 bénéficiaires d’une aide financière

Comme chaque année, les familles oranaises accueillent le mois de Ramadhan avec beaucoup de joie et de sérénité. «C’est le mois où l’on se repose moralement, l’on fait son bilan et l’on se rapproche de Dieu» dira Hamid un étudiant en médecine.

Mais le Ramadhan reste avant tout, le mois de la solidarité envers les démunis. Cette année et à l’instar des autres wilayas, le panier du Ramadhan a été remplacé par une aide financière estimée à 6.000 DA.

Une réunion de l’exécutif local consacrée au volet de l’action sociale, s’est tenue, il y a une semaine, à l’hémicycle de la wilaya et à laquelle ont pris part les P/APC et les chefs de daïra. Ainsi, il a été décidé que le couffin du Ramadhan soit remplacé cette année par une aide financière directe d’un montant de 6.000 DA. Près de 66.000 personnes bénéficieront de cette aide à l’échelle de la wilaya et qui sera versée avant le début du mois de jeûne.

Le nombre des restaurants qui seront ouverts cette année, passera de 11 à 15 selon le représentant de la direction de l’Action sociale. Sur un autre registre, la direction du commerce a dévoilé son programme de mise en service des marchés couverts réalisés au niveau des nouvelles cités. Aussi, il a été décidé d’ouvrir des marchés de proximité à la parisienne durant le mois de ramadhan au niveau des quartiers. Cette opération sera conjointement encadrée par la direction du commerce et les assemblées communales.

Par ailleurs, pour ce qui est des traditions ramadhanesques, certes elles ont un peu changé depuis quelques années, néanmoins certaines d’entre elles, résistent encore à la modernité et à son mode de vie et de consommation. En effet, de nombreuses familles accueillent le Ramadhan avec de nouvelles vaisselles et des objets de décoration de maison. Avant, l’on repeignait carrément la maison «C’était une façon de souhaiter la bienvenue à sidna Ramadhane» raconte une femme nouvellement retraitée. Une majorité des femmes en particulier dans les quartiers populaires et profonds de la ville d’Oran, renouvelle leur service de bols de h’rira, leurs services à eau et à café et d’autres accessoires de cuisine pour préparer les principaux plats du menu ramadhanesque.

Comment gérer son budget ?

Une autre tradition qui n’est pas dominante mais maintenue à ce jour, par une bonne partie des familles à savoir le déplacement jusqu’à la ville frontalière Maghnia dans la wilaya de Tlemcen pour s’approvisionner en épices et condiments importés du Maroc. A vrai dire, on ne peut pas parler de Ramadhan sans évoquer les épices de terres orientales. C’est carrément une culture à l’ouest du pays. Les préparatifs de Ramadhan ne sont pas uniquement une affaire de femmes. Les chefs de familles qui gèrent le budget familial ont la dure tâche de satisfaire les exigences dépensières du mois sans se ruiner ou s’exposer au risque d’endettement. Il faut savoir que beaucoup d’entre eux s’approvisionnent en grosses quantités de viande et de denrées alimentaires nécessaires aux besoins des deux ou trois premières semaines du mois, et ce, par crainte de voir les prix augmenter davantage. D’autres qui sont dans une situation plus confortable, achètent carrément une carcasse de mouton.

Dans le volet de l’animation et outre les différents programmes d’activités culturelles, sportives et religieuses qui seront accueillies par les mosquées, tracés par l’exécutif local et certains organismes et institutions publics, les traditionnelles khaïma orientales organisées par des opérateurs privés, reviennent cette année aussi pour rythmer les soirées ramadhanesques des familles oranaises. Sinon, les rencontres 100% féminines qui marquaient les soirées de Ramadhan, organisées habituellement à domicile ont presque disparu. Elles ont été discrètement remplacées par les veillées en plein air. Les nombreux nouveaux espaces de loisir et de jardins aménagés créés dans la capitale de l’Ouest sont devenus le lieu incontournable de rencontres des familles oranaises après le ftour, notamment les femmes et les enfants. D’ailleurs, les principales artères du quartier Akid-Lotfi, connu pour ses multiples espaces de détente et de loisirs et l’esthétique du décor de ses belles terrasses, se transforment en espaces piétons.

Amel Saher