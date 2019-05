Bejaia : Piété et solidarité

Le mois béni du ramadhan s’annonce cette semaine. Les Béjaouis s’empressent ces derniers jours à faire leurs emplettes pour accueillir à partir de ce lundi le mois sacré du ramadhan. Les ruelles grouillent de monde, les commerces d’alimentation générale ayant enregistré une grande affluence. Les étalages des commerces sont bien achalandés. Fruits et légumes sont fraîchement exposés avec toute la qualité et en quantités suffisantes. Les boucheries sont également bien garnies. Toutes sortes de viandes et de volailles sont magnifiquement exposées dans les présentoirs frigorifiques. C’est la saveur du ramadhan. D’ailleurs à Bejaia, ce mois est accueilli avec beaucoup d’attention et de ferveur. Les coutumes veulent que dans chaque maison les ménages refont la peinture des cuisines, car c’est l’endroit privilégié des femmes qui préparent les repas du soir, comme elles nettoient et ajustent le décor intérieur des pièces des maisons pour mieux accueillir, et comme il se doit, le ramadhan. Des nouveaux ustensiles de cuisine, bols de chorba, assiettes et autres plats et des appareils électroménagers sont achetés pour la circonstance. Les ingrédients et épices, sans oublier le « frik », font partie des premiers achats du ramadhan. Les commerces se sont ravitaillés en produits et diverses boissons pour faire de ce mois une période de gain où la demande augmente et la vente se multiplie. Durant un mois, les gens vont agrémenter leur quotidien avec le désir d’acheter tout ce qui s’expose, « ce sont les yeux qui parlent et la fièvre acheteuse qui s’installe » disent les vieux connaisseurs. Les Bejaouis subiront de nouveau un changement dans leurs habitudes quotidiennes. Les mosquées s’apprêtent a enregistrer une intense activité marquée par des veillées religieuses avec la prière des Tarawih et les récitations du Saint-Coran. Le mois de ramadhan connaît également une ambiance particulière à travers ces soirées et veillées ramadhanesques où les familles sortent et se rencontrent pour se détendre après une journée de jeûne. Des conférences religieuses et sociales seront animées chaque soir dans différents lieux publics ainsi que l’animation culturelle et artistique. Ainsi, le ramadhan est avant tout synonyme de piété et de rahma pour les jeûneurs. Au -delà de ces intenses préparatifs des ménages pour accueillir ce mois béni, les familles sont confrontées chaque année à la cherté des prix des fruits et légumes. Malgré les réunions et promesses des responsables locaux à réguler le marché, la réalité sur le terrain est tout autre, et disons-le clairement, les responsables ne maîtrisent pas les prix sur les marchés et la loi des vendeurs s’impose. Ainsi, les prix des fruits et légumes sont en hausse. La tomate est fixée à 100-120 DA le kg, le poivron à 120 DA, la pomme de terre aà45 DA, la courgette, la carotte et le navet s’affichnt à 90 DA/kg et l’haricot vert à 200 DA. Pour les fruits, la banane est cédée à 280 DA/kg et la pastèque à 100 DA le kg. Pour ce qui est des viandes rouges, les prix varient entre 900 DA avec os et 1600 DA le bifteck, alors que le poulet oscille entre 250 et 280 DA le kg. Les actions de solidarité des différentes institutions de l’Etat n’ont pas encore débuté puisque le couffin du ramadhan est remplacé par l’attribution d’une somme de 6000 DA en espèces. Ainsi, le ramadhan 2019 ne diffère pas des précédents et les citoyens auront beaucoup de mal à garnir leur table pour le repas du soir.

M. Laouer