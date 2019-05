Bechar : Affluence chez les vendeurs d’épices

A l’approche du mois sacré du ramadhan, des préparatifs tous azimuts sont entrepris par les citoyens, notamment les mères de famille, qui ne ménagent point leurs bourses et ne laissent aucun commerce où elles passent et repassent pour faire leurs emplettes, en quête de tout ce qu’elles jugent indispensable pour le ramadhan, car il s’agit en fait d’un invité de marque, digne d’un accueil des plus honorables. Depuis déjà fort longtemps, ce sont les épices qui sont les plus convoitées par les ménagères et notamment le « ras el hanout », dont le nom signifie d’ailleurs la préexcellence de tous les aromates, et composé d’un mélange de plusieurs condiments, lui attribuant toute sa saveur à la «H’rira», cette omniprésente soupe quotidienne durant le mois de ramadhan. C’est une véritable course aux assaisonnements que les femmes entreprennent pour dégotter ces épices que l’on va acquérir déjà moulues ou que certaines préfèrent moudre elles-mêmes, une tradition séculaire héritée des grands-mères et dont cette tâche constituait un véritable plaisir. Ce sont aussi les magasins spécialisés en vaisselle qui attirent ces maîtresses de maison, en quête de nouveaux couverts, de différents services (à eau, à table, etc.). Les commerces de tissu sont également pris d’assaut, car il va de soi que les rideaux, les serviettes, les nappes et bien d’autres tissus doivent être changés en cette heureuse occasion. Même les quincailleries n’échappent pas aux visites des citoyens.

Invité de marque

Un invité de marque auquel doit être, certes, dévolue une grande piété, dans toute la tradition et les coutumes ancestrales, et qui est d’ailleurs bien mise en place dès le mois de «châabane», par ces moments de jeûne et de prière (Nafila), mais aussi par ces préparatifs familiaux et sociaux, visant à perpétuer cette grande caractéristique reconnue aux gens du Sud, l’hospitalité, redoublée de bonnes intentions en pareille circonstance. Il s’agit tout simplement de faire en sorte d’inviter, lors du f’tour, une ou des personnes à partager votre repas. Enfin, les préparatifs du mois de ramadhan, c’est aussi une planification des veillées ramadanesques, généralement en famille ou entre amis, faute de lieux de loisirs ou de détente pour les familles. Si le mois sacré du ramadhan reste synonyme de piété, de solidarité, ses préparatifs demeurent profondément ancrés dans les traditions du Sud, car on ne lésine point sur les bonnes actions et les moyens lorsqu’il s’agit de culte.

Ramdane Bezza