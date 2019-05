Poursuite du développement socio-économique : Ancrage d’un climat serein et stable

«Nous travaillons à l’actualisation des dossiers relatifs à la constitution des syndicats», a souligné le ministre de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a annoncé, mardi à Alger, que son département a accueilli les dossiers d’enregistrement de trois nouveaux syndicats.

Ces nouveaux syndicats viennent s’ajouter aux quatre autres organisations ayant complété leur dossier de demande d’agrément, et «qui recevront leur récépissés d’enregistrement dans les prochaines jours», a ainsi affirmé le ministre, à l’occasion de la cérémonie de la fête des Travailleurs, organisée en l’honneur des retraités de l’administration centrale de son département.

Le ministre a expliqué que cette procédure intervient, «dans le cadre de suivi des décisions issues de la réunion du gouvernement, tenue le 3 avril 2019 concernant l’examen des dossiers des demandes d’agrément de syndicats».

M. Tidjani Haddam a indiqué que les services de son département ont reçu plusieurs demandes qui font actuellement «l’objet d’actualisation aux fins d’enregistrement». C’est dans ce contexte que le ministère du Travail a informé les demandeurs de déclarations de constitution d’organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, que ses services ont entamé l’actualisation des dossiers relatifs à la constitution des syndicats.

«Les concernés sont invités à des rencontres pour l’examen des dossiers et la levée des réserves», précise le ministre, ajoutant que «cela permettra de les accompagner, et de mettre en conformité leur dossier, conformément à la législation du travail», et «ainsi à donner une nouvelle dynamique à l’action syndicale, en vue de consolider la scène syndicale nationale et la consécration du pluralisme syndical dans le pays».

Le ministre a précisé que le pluralisme syndical «est un acquis important» qui aura un impact positif sur le renforcement du dialogue avec les différents partenaires sociaux au sein de l’espace public et dans les cadres institutionnels «et l’esprit de la tripartite».

L’ancrage d’un climat social serein et stable, favorable à la poursuite des efforts du développement socio-économique du pays exige de «travailler ensemble à réunir les engagements, les compétences et les expériences», qui constituent, explique le ministre, «des atouts de la créativité».

M. Haddam a annoncé, à cette occasion, aux fonctionnaires de son département, que «l’ensemble du personnel sera associé dans l’identification des pistes d’amélioration au niveau de chaque organisme et institution dépendant du ministère du travail, lesquelles idées et propositions seront par la suite transmises au Conseil du gouvernement», ajoute-t-il.

Tout en affirmant que les services de son département demeureront «ouverts aux représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs pour répondre à toutes leurs préoccupations», M. Tidjani Haddam a informé sur «l’installation d’une commission interne de gestion de la formation» devant aider à mettre en place «un plan de gestion des formations des personnels en tenant en compte de la spécificité des missions, des tâches et des structures auxquelles se rattachent les différents employés».

Par ailleurs, le ministre s’est dit engagé à «créer un environnement de travail propice à la performance collective». Pour ce faire, il veut s’attaquer «aux priorités» qu’il identifie dans «l’urgence de l’amélioration de la santé au travail».

Pour le ministre, le plus important est la nécessité «d’investir dans la richesse que constitue le capital humain, ainsi que l’ouverture au dialogue et la libération et l’encouragement des initiatives créatrices».

Le droit syndical et le pluralisme syndical «sont des acquis, voire des facteurs de force et des principes inaliénables», a-t-il fait remarquer, ajoutant que «la liberté syndicale, la diversité d’opinions et l’échange d’idées dans les cadres institutionnels constituent le meilleur moyen de parvenir à un consensus et de réaliser les intérêts communs».

À cette occasion, le ministre a écouté les préoccupations des travailleurs, annonçant «le lancement de plans d’action et la formulation de nouvelles propositions pour renforcer et promouvoir les services aux niveaux des instances relevant du secteur».

Le ministre a voulu par cette initiative, inaugurer «l’ère la responsabilité collective».

En marge de la rencontre, des distinctions et cadeaux symboliques ont été remis aux travailleurs retraités, en reconnaissance des efforts consentis tout au long de leur carrière professionnelle.

Tahar Kaidi