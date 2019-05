Sétif : Préserver les réalisations

C’est en présence du nouveau wali de Sétif, Belkateb Mohamed, du président de l’APW, des autorités civiles et militaires et les cadres syndicaux qu’a été célébrée, hier à Sétif, la Journée internationale des travailleurs.

Au cours de la cérémonie qui s’est tenue au siège de l’union de wilaya de l’UGTA et à laquelle ont également pris part le secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine, des membres du conseil exécutif et des représentants d’organisations et du mouvement associatifs, les responsables de l’union de wilaya ont saisi cette occasion pour rappeler les sacrifices des travailleurs à travers le monde et en Algérie, honorant par là même des cadres syndicaux qui se sont distingués par leurs efforts et leur degré de militantisme dans les rangs de l’UGTA.

Hocine Maiza, le secrétaire de l’union de wilaya de l’UGTA, interviendra à cette occasion pour faire d’abord une rétrospective de toutes ces luttes du mouvement ouvrier à travers le monde et consacrera une large part de son intervention à la dynamique syndicale en Algérie, soulignant les sacrifices endurés par les travailleurs pour le recouvrement de leur droit à la liberté et à la souveraineté dans un contexte alors dominé par la colonisation.

D’Aïssat Idir à Abdelhak Benhamouda, l’intervenant rappelle ce parcours glorieux riche en événements et l’impact produit par tous ces sacrifices consacrant une place importante à la décennie noire et le lourd tribu payé par les travailleurs pour préserver la république.

Comme il mettra en exergue la place de cette école du nationalisme qu’aura toujours été l’UGTA qui tire son essence des racines de ce peuple, appelant à préserver les acquis et les réalisations de l’Algérie dans un contexte marqué par la stabilité de l’entreprise et de préservation des emplois.

Le secretaire de wilaya de l’UGTA saisira également cette occasion pour exprimer, au nom des travailleurs, ses félicitations au nouveau wali de Sétif, avant le dépôt d’une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs.

F. Zoghbi