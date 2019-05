Ecole des techniques de l’intendance de Blida : Généraliser l’usage des TIC

L’Ecole des techniques de l’intendance chahid Djilali-Bounaâma de Blida compte s’orienter «à l’avenir» vers une généralisation de l’usage des Technologies de l’information et de la communication (TIC) à tous les ateliers de formation en son sein en vue de moderniser son système pédagogique, a-t-on appris mardi du commandant de cet établissement, le colonel Sami Merdassi. «Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) visant à développer et moderniser le système de formation des Forces armées», a souligné le colonel Merdassi, en marge d’une visite guidée au profit de représentants de la presse nationale.

L’officier supérieur a abordé les différents moyens pédagogiques assurés par le Haut commandement de l’ANP pour garantir une formation de qualité au staff d’encadrement de cette école afin d’aboutir à l’objectif escompté, a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, le colonel Merdassi a signalé l’introduction du «système de formation par vidéo-conférence dans la spécialité Contrôle de la qualité», dans l’attente de sa généralisation, à l’avenir, aux autres spécialités enseignées au niveau de cette école. Selon son commandant, l’Ecole des techniques de l’intendance de Blida œuvre également, de concert avec le Haut commandement de l’ANP, pour l’ouverture de nouvelles spécialités de formation au diapason des différents besoins exprimés par les unités de l’armée.

Il a particulièrement cité l’introduction de la spécialité Energies renouvelables, depuis l’année dernière. Une spécialité dictée, a-t-il expliqué, par le besoin de l’énergie électrique dans de nombreux sites, où elle fait défaut, et où il y a présence des forces armées, dont notamment les zones montagneuses et les frontières, endroits qui demandent «impérativement l’exploitation de l’énergie solaire». Aussi, a-t-il affirmé la «disponibilité, au sein de l’établissement, d’un nombre suffisant d’offres pédagogiques pour couvrir la totalité de la demande exprimée pour toutes les spécialités de formation», ceci d’autant plus, a-t-il ajouté, qu’il est également question de l’ouverture d’autres salles et laboratoires, actuellement en réalisation, à l’image de son premier laboratoire de contrôle de la qualité. L’opportunité a permis aux représentants des médias nationaux présents de constater in situ le niveau de performance du système de formation militaire de cette école, à travers les différents équipements et ateliers pédagogiques mis à contribution pour ce faire.

A noter que cet établissement de formation militaire de haut niveau fait office de véritable vivier de compétences pour les unités de l’ANP.

Il assure différentes formations en hôtellerie, contrôle de la qualité, chaud et froid, couture et petits métiers, entre autres. De nombreuses activités culturelles et de détente y sont également assurées au profit des élèves et du staff enseignant, en vue de leur permettre de décompresser.

L’établissement assure aux candidats admis une formation militaire de base à même de leur permettre de faire la transition vers la vie militaire.

Toujours selon les données fournies sur place, cet établissement a été fondé le 2 janvier 1980 sous le nom de Centre de formation en intendance et logistique à Ténès (Chlef). En 1982 son nom changea en Centre de formation des techniques de l’intendance (CFTI), avant d’être transféré en 1995 à son lieu actuel, soit Blida (1re Région militaire). L’établissement a été promu au statut d’école le 15 juin 2013, avant d’être dénommé, le 7 mai 2015, au nom du chahid Djilali Bounaâma, dans le cadre de l’opération de la dénomination des bâtisses et sites relevant du ministère de la Défense nationale (MDN).