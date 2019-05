Tébessa : 16 casemates détruites

Seize casemates pour terroristes ont été détruites, mardi dernier, dans une opération de ratissage menée à Tébessa par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de reconnaissance et de bombardement par un drone, dans la zone de Djebel Labiadh à Tébessa (5e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage dans la même zone, seize casemates pour terroristes, une cuisine, une bombe, des outils de détonation et d’autres objets», précise la même source. Par ailleurs et, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont arrêté, à Djanet (4e RM), Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), 25 orpailleurs et saisi deux véhicules tout-terrain, 54 groupes électrogènes, 19 marteaux piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 140 sacs de mélange d’or brut et de pierres, 2.180 litres de carburants, 3,25 tonnes de denrées alimentaires». En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale «ont intercepté, à Naama (2e RM) et Khenchla (5e RM, 3 individus en leur possession de 8 fusils de chasse, 3 fusils de confection artisanale, une quantité de cartouches et d’autres objets, alors que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In Guezzam et Khenchela», rapporte également le communiqué.