Ghardaïa : Des armes et un lot de munitions découverts

Des armes et un lot de munitions ont été découverts lundi à Ghardaïa, lors d’une opération de ratissage menée par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mardi dernier, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lors d’une opération de recherche et de ratissage menée à Ghardaïa (4e Région militaire), un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux fusils à pompe et une quantité de munitions s’élevant à 118 balles de différents calibres», précise la même source. Dans le même contexte, un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à El Oued (4e RM), un élément de soutien aux groupes terroristes», tandis qu’un autre détachement «a découvert et détruit, à Boumerdès (1re RM), deuxcasemates pour terroristes contenant des outils de détonation et divers objets». Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont appréhendé, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), quatre orpailleurs et saisi deux véhicules tout-terrain, cinq motos, dix détecteurs de métaux, un groupe électrogène et un marteau piqueur, alors que 5.000 paquets de tabac ont été saisis à Biskra (4e RM). En outre, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Sétif et Guelma (5e RM), trois individus et saisi 848 comprimés psychotropes», alors que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Khenchela (5e RM), un individu en sa possession 310 kg de poudre noire et 410 kg de produits chimiques servant dans la confection des cartouches». De même, «huit immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et In Amenas», rapporte également le communiqué.