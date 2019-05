Cohésion et aménagement du territoire : L’expérience algérienne exposée dans une réunion des 5+5

Dans le cadre du renforcement de la coopération et du dialogue entre les pays de la Méditerranée occidentale ainsi que de la promotion des échanges des meilleures expériences entre les différents partenaires, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Mohamed Amine Deramchi, a pris part depuis le 26 avril à Montpellier en France, à la première réunion ministérielle du Dialogue 5+5 consacrée à la «Cohésion et l’Aménagement des Territoires».

Le ministère a indiqué dans un communiqué sur son site, que cette session inaugurale de ce nouveau Dialogue 5+5, qui s’inscrit dans l’esprit de la Déclaration d’Alger issue de la 14e Conférence des ministres des Affaires étrangères du «Dialogue 5+5» tenue le 21 janvier 2018, avait pour objectif de réunir les décideurs territoriaux des pays du 5+5 (Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, Maroc, Portugal, Espagne, France, Italie, Malte) et d’échanger sur les thématiques essentielles, et sur les démarches politiques engagées pour faire face aux nombreux défis communs.

En outre, cette séance fondatrice a été également l’occasion d’arrêter un programme de travail commun, pour promouvoir les échanges et identifier les politiques qui gagneront à être construites dans un cadre commun. Lors de cette première session, Deramchi a eu à partager avec les représentants des différents pays l’expérience algérienne en matière de cohésion et d’aménagement du territoire, notamment à travers les dernières mesures prises par le gouvernement visant à promouvoir les régions du Sud et les zones frontalières, et ce par la valorisation de leurs potentialités.

Le représentant du gouvernement a tenu à souligner que le rattachement du sous-secteur de l’aménagement du territoire au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, exprime une volonté d’amorcer le passage de la politique nationale d’aménagement du territoire à une phase déterminante pour sa concrétisation, et d’entrer dans le cycle de sa mise en œuvre, avec la volonté d’une meilleure structuration du territoire national.

Dans le même registre, il convient de mentionner que les participants ont coordonné les enjeux communs du développement territorial et discuté sur les moyens d’une cohésion renforcée des territoires, en réfléchissant ensemble aux opportunités de leurs complémentarités en termes d’aménagement et de développement territorial.

Cette rencontre, a été couronnée par l’adoption du projet de déclaration validée lors de la réunion de travail des 10 points focaux du 5+5, ayant précédée cet évènement les 28 et 29 mars dernier, et par l’approbation du programme de travail triennal (2019-2021).