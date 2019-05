Signature et certification électroniques : Pour la fin novembre

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, mardi dernier, la 6e réunion de la Commission interministérielle de coordination, chargée du suivi de la numérisation des administrations, des organismes et des services publics, consacrée à «une évaluation d’étape» des actions engagées dans le cadre des travaux du Comité d’appui technique, a indiqué, hier, le Premier ministère, dans un communiqué.

Les rapports présentés par les différents intervenants «ont permis de mesurer l’état d’avancement des étapes spécifiques, notamment en ce qui concerne la généralisation du Numéro d’identification nationale (NIN), la mise en œuvre de la signature et de la certification électroniques et du projet de réalisation du Data Center Gouvernemental, confié à un groupement d’entreprises publiques, et dont la réception est prévue pour la fin novembre de l’année en cours», a ajouté le communiqué. La même source a précisé que «dans le cadre de la poursuite de l’opération de numérisation au niveau de l’ensemble des administrations et établissements publics, il a été décidé : - La création d’une Autorité nationale chargée de la mise au point d’une stratégie nationale de numérisation en vue de la concrétisation du projet E-gouvernance ; - Le recours, «à titre exclusif», aux compétences nationales, notamment à travers «l’implication» de start-up nationales et des compétences algériennes établies à l’étranger dans la mise en œuvre de la politique nationale arrêtée ; - «L’harmonisation et la mutualisation» des méthodes et moyens de travail pour la réalisation des objectifs tracés en se basant sur les expériences sectorielles «les plus abouties» ; - «La systématisation de l’usage» du NIN dans l’ensemble des bases de données et applications réalisées ou futures.

La réunion s’est tenue en présence des ministres de l’Intérieur et des Collectivités locales, de la Justice, des Finances, de l’Energie, de l’Industrie, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, de l’Enseignement supérieur et du Travail ainsi que du directeur général de la Fonction publique et de la Réforme administrative.