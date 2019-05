Dérapages et dépassements à l’université : Des retombées désastreuses

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a appelé mardi dernier la famille universitaire à «mettre l'Université à l'abri de tout dérapage». Dans un message adressé à la famille universitaire à l'occasion de la fête des Travailleurs, le ministre a précisé que «tout un chacun, enseignants, étudiants, chercheurs et responsables, doit mettre l'université algérienne à l'abri de tout dérapage de quelque nature que ce soit». «Ces dérapages sont souvent à l'origine de dépassements dont les retombées sont désastreuses sur les activités pédagogiques et scientifiques, outre le parcours pédagogiques des étudiants», a-t-il soutenu.

Le ministre a rassuré les étudiants quant à «la continuité du service public de l'enseignement supérieur, tous services confondus, en termes d'enseignement, de recherche et d'œuvres universitaires», appelant toute la famille universitaire à «veiller à ce que l'université demeure un espace de savoir, de connaissance et de débat sérieux dans le cadre du respect des valeurs universitaires et de la liberté académicienne permettant la moralisation de la conduite universitaire dans tous ses aspects pédagogique, scientifique et administratif et à s'éloigner de tout ce qui peut porter atteinte à la crédibilité du diplôme universitaire et à l'image de l'université».