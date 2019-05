Mohamed Djemiai, SG du FLN : « Faire sortir le pays de la crise »

La session extraordinaire du Comité central du Front de libération nationale, tenue mardi dernier, au Centre international des conférences (Alger), a donné lieu à l’élection d’un nouveau secrétaire général. Il s’agit de l’homme d’affaires Mohamed Djemiaï qui a raflé largement la mise en obtenant 223 voix sur 418 votants. Il est suivi de loin par Djamel Benhamouda (126), Saïd Bouhadja (35) et Mustapha Maazouzi (18).

Originaire de la wilaya de Tébessa, le député Mohamed Djemiaï a occupé le poste de vice-président de l'APN à trois reprises et a été également président du groupe parlementaire du FLN dans la même institution.

A l’issue de la session du Comité central, le nouveau patron du FLN, sûr de lui et optimiste quant à la mise en place de véritables solutions pour permettre au pays de sortie de crise, a déclaré d’emblée que son parti «contribuera efficacement à faire sortir le pays de la situation qu'il traverse actuellement» et souligné que sa formation est «issue» du peuple algérien et «croit fortement» en ses revendications pour un changement «positif» et l’épanouissement du pays. Il saisira l’occasion pour mettre en avant le rôle joué par l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi que les autres corps de sécurité qui, selon lui, fournissent de «grands» efforts pour assurer une sécurité «optimale» pour le citoyen et ses biens mais aussi gérer la situation actuelle qualifié de «difficile».

Mohammed Djemiaï a appelé, hier à Alger, à l’ouverture d’«un dialogue efficace» pour sortir de la crise que traverse le pays. «La sortie de la crise que traverse l’Algérie passe par le dialogue efficace, loin des conditions rédhibitoires et des complots», a affirmé M. Djemiaï lors de sa première conférence de presse au siège du FLN, soulignant que l’intérêt suprême du pays était «une ligne rouge» à ne pas franchir. Il a appelé dans ce contexte, toutes les formations politiques «ayant soutenu l’institution militaire et cautionné le mouvement populaire à prendre part à ce dialogue». «Nous tendons la main à toutes les tendances politiques nationales et nous sommes ouverts à toutes les idées pour sortir de la crise et mettre en place des plans réels et scientifiques étudiés», a-t-il mis en avant.

Pour ce qui du FLN, le SG a annoncé la tenue d’une rencontre avec les chefs de mouhafadas des 48 wilayas, faisant état de la préparation du congrès inclusif en concertation avec toutes les forces vives du parti, y compris les anciens et les jeunes militants».

Les membres du Bureau politique seront choisis après de concertation avec les dirigeants du FLN en vue de sortir avec un bureau équilibré sur tous les plans avant qu’il soit adopté par le Comité central.

Evoquant les élections organisées par le Comité central dans sa session extraordinaire à l’issue desquelles il a été élu secrétaire général du parti, M. Djemiaï a indiqué qu’elles «se sont déroulées dans le cadre des principes démocratiques et en toute transparence». «Le parti a recouvré sa légitimité grâce à ces élections», a-t-il dit. Dans ce cadre, le nouveau SG du FLN a déclaré que «le parti a subi des bouleversements à cause d’agissements dans la gestion imposés à la direction du parti sous la menace et par tous les moyens». Le FLN «a retrouvé sa légitimité grâce au mouvement populaire», a-t-il ajouté, soulignant que «les perturbateurs sont ceux qui demandent que le FLN soit au musée et tentent de porter atteinte aux institutions de l’Etat telle que l’Armée nationale populaire (ANP) dont je salue ses positions envers les revendications du peuple algérien».

Le SG du FLN s’est adressé au peuple algérien pour lui demander de «pardonner» au parti «les erreurs commises par d’anciens dirigeants», réaffirmant son engagement à réaliser «un nouveau départ».

Mohamed Mendaci