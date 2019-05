Hydrocarbures : Création de centres d’excellence

Le ministre de l’Energie, M. Mohammed Arkab, a reçu mardi à Alger, une délégation américaine conduite par le vice-président du Groupe Pic Inc spécialisé dans le conseil et le développement des processus et procédures liés aux industries énergétiques et d’hydrocarbures.Les discussions ont porté sur les opportunités de partenariat entre les entreprises américaines et algériennes notamment dans le volet engineering, commissionnig et autre activité de supervision de montage et essais de mise en service des ouvrages industriels énergétiques. Le ministre a notamment mis l’accent sur la volonté de l’Algérie de développer son engineering de façon à devenir une référence dans la région méditerranéenne et en Afrique et ainsi y exporter son savoir-faire et son expertise.

Le ministre a également insisté sur le volet formation des ressources humaines et opportunités de création de centres d’excellences en Algérie dédiés aux hydrocarbures et à l’énergie.