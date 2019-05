Hadj : La procédure de l'empreinte biométrique séparée du dossier de visa

L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a fait savoir que les autorités saoudiennes avaient décidé de séparer la procédure de prise de l'empreinte biométrique du dossier du visa. Ainsi, le pèlerin aura le choix d'effectuer cette procédure avant son voyage ou bien à son arrivée à l'aéroport de destination, expliqué l'ONPO précisant que les pèlerins des wilayas de Tindouf, Illizi et Béchar "sont dispensés de cette procédure". L'ONPO avait appelé, en mars dernier, les hadjis âgés de moins de quatre-vingts (80) ans à se soumettre à la procédure de l'empreinte biométrique, entre le 31 mars et le 30 avril, et ce, dans le cadre du parachèvement des démarches administratives relatives à l'organisation du Hadj 2019. Le document de la prise de l'empreinte biométrique était, auparavant, versé au dossier relatif à l'obtention du visa pour le Hadj. Le dernier délai pour s'acquitter du coût du Hadj 2019 et compléter le dossier administratif avait été fixé au 5 mai prochain. Le coût du hadj a été fixé cette année à 565.000 DA, prix du billet d'avion inclus, à payer au niveau des filiales de la Banque d'Algérie dans les différentes wilayas, sachant qu'Air Algérie prélèvera sa part du prix du billet directement de la Banque.