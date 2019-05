Algerie-Arabie Saoudite : M. Boukadoum reçu par le Serviteur des deux Lieux Saints de l'islam

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a été reçu, mardi à Riyadh, par le Serviteur des deux Lieux Saints de l’islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud dans le cadre d'une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite, à l'invitation de son homologue, Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les relations fraternelles privilégiées entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite marquées par la cohérence et la complémentarité dans plusieurs domaines et examiné les voies de les renforcer dans divers domaines, notamment à la lumière des résultats de la visite effectuée, en décembre 2018 en Algérie, par le Prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane. Cette rencontre a été suivie par des concertations élargies entre M. Boukadoum et son homologue saoudien qui ont porté sur les principaux thèmes d'intérêt commun et les voies de renforcer le dialogue stratégique et le partenariat économique conformément à la volonté commune de leurs directions. Les deux parties ont également évoqué les derniers développements régionaux et internationaux ainsi que les obstacles qui entravent le parachèvement du processus de paix au Moyen Orient et en Afrique du Nord.



Entretien avec le ministre saoudien d'Etat aux Affaires africaines



M. Sabri Boukadoum, a eu, mardi ,des entretiens avec le ministre saoudien d'Etat aux Affaires africaines, Ahmed Abdelaziz Kattan, autour des réformes de la Ligue Arabe et des institutions spécialisées, outre l'examen de la situation régionale et internationale.

Les deux responsables ont abordé, également, les efforts déployés par le Royaume saoudien sous l'égide du Serviteur des deux Lieux Saints visant à faciliter et améliorer les conditions d'accueil et de séjour des pèlerins accomplissant le Hadj et la Omra. Une démarche "saluée par M. Boukadoum qui a remercié, à ce titre, l'attention accordée aux Algériens en Arabie Saoudite", a conclu le communiqué.