Tunnels entre Blida et Médéa : Garantir la sécurité

L’ouverture à la circulation automobile du tronçon liant Sidi-Madan (Blida) à El-Hamdania (Médéa) interviendra «une fois la totalité des équipements de surveillance et de détection d’incendie seront installés et mis à l’essai», a déclaré, hier à Médéa, le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba.

«Nous veillons, avant toute chose, à ce que l’ensemble des équipements et des installations, prévus à l’intérieur des deux tunnels qui font la jonction entre les wilayas de Blida et Médéa, garantissant la sécurité et le confort des usagers, soient achevés dans les meilleurs délais et s’assurer de leur fonctionnalité, pour permettre la mise en exploitation de ce tronçon névralgique de 10 km», a indiqué le ministre, en marge de l’inspection des sections d’autoroute Nord-Sud encore en chantier.

«Notre souci majeur est de réunir toutes les conditions de sécurité routières et de garantir le bon fonctionnement des équipements en cours d’installation au niveau des deux tunnels, pour programmer la mise en service de ce tronçon», a tenu à rassurer le ministre.

Il a ajouté que «des instructions ont été données à l’entreprise en charge de ce projet pour achever ces installations au courant du mois de mai». M. Kouraba a souligné, en outre, l’engagement de son département à «honorer tous les travaux ordonnés et qu’aucun retard de paiement ne sera enregistré», assurant que les questions de financement «sont pris en charge et chaque intervenant dans ce projet structurant sera payer au dernier centime».