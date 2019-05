Habitat : Les habitants de la Casbah relogés avant Ramadhan

Bonne nouvelle pour les habitants de La Casbah d’Alger. Les services de la wilaya d’Alger viennent en effet de procéder à l'élaboration des listes des familles concernées par l’opération du relogement de ses habitants, prévue très prochainement, «avant le mois de Ramadhan», selon le wali d’Alger.

L’annonce a été faite, lors d’une cérémonie organisée en l'honneur des travailleurs retraités de la wilaya. «Les service concernés ont déjà précédé à l'élaboration des listes des familles devant bénéficier de la prochaine opération qui aura lieu dans les plus brefs délais», a précisé Abdelkhalek Sayouda.

À cet effet, les services de la commune de La Casbah ont entamé le recensement des familles résidant à la rue Ali-Tamglit (Basse-Casbah), en préparation de l’opération de relogement qui concernera 7 immeubles classés «rouge» et «orange». Cette décision, qui soulagera, sans doute, les habitants de l’un des quartiers les plus anciens de la capitale, en l’occurrence La Casbah, et qui ont tiré à maintes reprises la sonnette d’alarme quant à l’état de leurs immeubles devenus au fil des années une véritable menace pour leur vie. Une situation ayant donné lieu à l’effondrement, tout récemment, d'un immeuble situé près de la mosquée Ketchaoua, causant la mort de cinq personnes d’une même famille (deux hommes, une femme et deux enfants).

Dans une déclaration à la presse, le président de l’APC de La Casbah, Omar Stili, a fait savoir qu’il s’agit de 4 immeubles, un classé «rouge» et trois «orange 4».

Il a, à ce propos, précisé que l’enquête menée par les assistantes sociales avait pour but de «préparer le relogement de la première tranche des habitants de La Casbah», à savoir les résidents de la rue où un immeuble s’était effondré, ajoutant que cette opération de recensement se poursuivra jusqu’au relogement de tous les habitants de La Casbah. Selon lui, La Casbah a besoin aujourd’hui d’un traitement particulier au vu des 300 foyers classés «rouge», affirmant que «ceci avait été signalé à l’administration précédente de la wilaya, mais l’origine des lenteurs reste inconnue». De leur côté, les membres de la Fondation Casbah ont plaidé récemment pour l'accélération du relogement des résidants, en raison de la vétusté des bâtisses et par précaution de la survenue d'éventuels effondrements. Ils ont appelé les pouvoirs publics à «accélérer le relogement des habitants des vieilles bâtisses, douirette ou immeubles datant de l'époque coloniale, en vue d'éviter d'autres effondrements».

Notons que les opérations de relogement à La Casbah sont passées par plusieurs étapes, dans le cadre du grand chantier du relogement de la wilaya d'Alger, lancé en juin 2014. À ce jour, ils sont quelque 614 familles de cette commune à avoir bénéficié d’un logement décent.

Classée patrimoine mondial, La Casbah a bénéficié d’une enveloppe de 24 milliards de DA pour les besoins des travaux de rénovation visant la préservation et la protection de ce site historique, un endroit emblématique de la résistance algérienne pendant la guerre de Libération nationale.

Concernant en revanche l’opération de relogement de la wilaya d’Alger, entamée en juin 2014, le wali d’Alger s’est montré rassurant, en annonçant que la suite est prévue après la fin des examens de fin d'année, histoire de pas «perturber» la scolarité des élèves.

S’agissant des familles qui ont été exclues de ces opérations, il a affirmé que leurs dossiers de recours étaient en cours d'examen, soulignant que cette procédure se fera «en toute transparence».

Kamélia Hadjib