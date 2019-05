Langue amazighe : Pour l’insertion dans le cursus de traduction

L’institut de traduction de l’université d’Alger 2 a organisé un colloque national sur la traduction et la communication, à l’occasion du deuxième anniversaire de la disparition du professeur Salim Baba Ameur, avec la participation d’universitaires et de chercheurs en traductologie.

Dans son intervention intitulée «Formation d’interprètes judiciaires arabe/tamazight : nécessité absolue», l’enseignante en traduction, le docteur Lamia Khelil, a mis en exergue le cheminement politique de l’amazigh en Algérie, qui a été constitutionnalisée en 2016, et appelé à «promouvoir» cette langue de la l’Afrique septentrionale à l’échelle nationale en l’insérant dans l’administration publique, notamment dans les institutions juridiques. «Jusqu’à ce jour, les sentences et les verdicts au niveau des tribunaux se prononcent en arabe», a-t-elle fait remarquer.

Après avoir rappelé que la langue amazighe est étudiée à l’université comme littérature, Mme Khelil a appelé à insérer la langue dans le programme universitaire de traduction et d’interprétation, à côté des langues étrangères comme le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le russe. Elle a estimé que l’insertion des étudiants qui ont une licence dans la langue amazighe dans les classes de traduction et d’interprétation permettra la «maîtrise et la promotion de l’amazigh».



« La maîtrise des langues ne suffit pas pour faire de la traduction. »



À l’occasion de ce colloque, les universitaires ont mis en lumière le rôle de l’interprète et du traducteur dans la communication entre les cultures et les civilisations, soulignant que «la maîtrise des langues ne suffit pas pour faire de la traduction, car le médiateur entre les langues doit imprégner la culture sociolinguistique entre la langue ciblée et celle d’arrivée.

L’homme a pris conscience, dès sa venue au monde, de la nécessité de la communication, à travers laquelle il a trouvé un moyen de tisser des liens sociaux avec ses semblables. La dyade moi-l’autre en est la preuve la plus élémentaire. Il en est de même pour la traduction, qui n’est autre que la séparation du moi et la reconnaissance de l’autre en tentant d’éclairer ce qui est obscur dans l’un afin d’en extraire le sens et de le transmettre à l’autre. Dès lors, la traduction constitue la confrontation de deux mondes, deux cultures, dans l’objectif de trouver des passerelles pour que la communication advienne en toute cohésion et sérénité, si bien que la mondialisation n’est autre que la communication et que le monde virtuel se concrétise avec audace comme jamais auparavant. C’est pourquoi les traducteurs occidentaux, chercheurs et formateurs insistent sur la nécessité de la maîtrise de la communication à travers leurs travaux et publications».

Hichem Hamza