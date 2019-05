Tri sélectif des déchets : Les bacs « amis de l’environnement » dans les cités d’Oran

La pose des premiers bacs de tri sélectif des déchets «Amis de l’environnement» a été entamée jeudi au niveau de hai Es-sedikia de la ville d’Oran, pour se poursuivre à d’autres cités de la ville. Cette opération est le fruit du partenariat entre une entreprise privée opérant dans le domaine de collecte et tri des déchets recyclables, les services de la wilaya et de l’APC d’Oran et des associations activant dans le domaine environnemental. L’opération consiste à la pose d’un bac équipé de moyens permettant le tri sélectif des déchets, notamment les déchets récupérables pour leur valorisation, a souligné à la presse Mme Mesbah, gérante de l’entreprise privée, en marge du lancement de l’opération. Selon la même source, ces conteneurs sont conçus de manière à préserver l’esthétique urbain des quartiers et sont équipés de panneaux solaires couvrant les besoins en éclairage intérieur et extérieur..

Elle a indiqué que l’opération permettra de créer de nouveaux postes emplois signalant qu’une étude et une analyse seront effectuées par des experts sur le comportement des consommateurs et la gestion des déchets ménagers sur le plan quantitatif et qualitatif. À cet effet, une coordination des comités de quartiers est souhaitable pour lancer d’autres projets environnementaux rentables visant à fournir aux quartiers les moyens et les possibilités de moderniser leur espace, a-t-on souligné. En parallèle, une campagne de sensibilisation a été lancée sur l'importance du processus au niveau des cités concernées pour expliquer leurs objectifs et les méthodes de participation à son succès.

La caravane est encadrée par des associations, dont la coordination d'associations de protection de l'environnement d'Oran, de membres des clubs verts et d'élèves.