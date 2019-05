Accessibilité des villes : Beaucoup reste à faire

La grande bataille, lancée pour la résorption de la crise du logement, chez-nous, s’est contentée d’augmenter le parc du logement, souvent au détriment de ce détail important représenté par la praticabilité de celles-ci. Dur, dur de se déplacer dans les grandes agglomérations, entourées d’une «muraille» faisant de ces dernières des villes fermées et impénétrables. Le manque d’infrastructures adaptées, pour les personnes à accessibilité réduite, est une tache noire difficile à ne pas déceler ou remarquer. En effet, au moment où sous d’autres cieux, la donne des villes intelligentes est intégrée dans les stratégies et les plans d’aménagement, on continue de construire des blocs, des cités même sans passage pour personnes aux besoins spécifiques ou encore le troisième âge. Pourtant, la tendance au vieillissement de la population est plus que visible, avec toutes les maladies, liées à l’âge, qui deviennent, à leur tour, tout comme les handicapés, des personnes assistées, notamment avec l’absence d’une vision se penchant sur cette question vitale, à même d’intégrer, dans les réalisations des cités, des usines, des écoles et des infrastructures hospitalières et des stations de bus, des passages inclusifs, à même de faciliter la vie à des milliers de personnes.

En Algérie, certes, comparés, à quelques années avant, nous assistons à une petite amélioration d’ailleurs remarquée, avec des accès adaptés, néanmoins très souvent malheureusement, ces derniers font défauts et lorsqu’ils existent ils ne répondent pas aux normes admises. Aujourd’hui, il n’existe point de couloirs spacieux pour les handicapés lourds. Pire encore, même les passages pour ces derniers sont rares, dans les grandes agglomérations. Dans les quartiers, ils relèvent carrément de l’utopie. Dans nos villes, il ne fait certainement pas bon vivre, pour cette catégorie de population à laquelle l’architecture de celles-ci, tournent carrément le dos. Pourtant, aller vers des projets plus «humains» et plus efficients, à même de consacrer le droit à une vie meilleure à tout le monde, y compris pour les personnes à mobilité réduite, ne fait que renforcer l’idée du vivre ensemble et garantir, l’épanouissement, pour chacun.

Samia D.