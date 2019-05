Célébration de la journée internationale du Jazz : L’ONCI au rendez-vous

À l’instar de tous les pays du monde, l’Algérie a célébré, mardi dernier, la Journée internationale du jazz. Une journée proclamée par l’UNESCO, lors de son assemblée générale de novembre 2011. Ainsi, le 30 avril est une journée de la célébration internationale du jazz.

Pour ce faire, l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), en collaboration avec la commune de Sidi M’hammed, a organisé, mardi soir, un concert dédiées au jazz, et ce au niveau de la salle Sierra Maestra. En tête d’affiche, le quartet du pianiste Reda Mourah, celui du guitariste et compositeur Aminoss, ainsi que les chanteuses Hind Boukella et Lynda Blues. Les mélomanes venus ont été bien gâtés par les mélodies du répertoire de cette musique mondiale. Accompagnée de Mehdi Djama à la guitare et de Rafik Kitani aux percussions, la chanteuse Hind Boukella a gratifié les présents à la salle Sierra Maestra avec un répertoire des standards de musique latine en interprétant One note samba, d’Antonio Carlos Jobim, O Samba e O Tango, de Caetano Veloso, ainsi que Naila, de la chanteuse mexicaine Lila Downs, et Mira, de Melody Gardot, avant de céder le micro à Lynda Blues avec sa voix très proche de la soul music. Cette chanteuse de plusieurs genres musicaux a cantonné du Bionecy, Tina Turner et Etta James. Dans le registre de jazz de composition, les deux formations, Reda Mourah Quartet, avec Hassen Khoualef, Youva Bessa et Nazim Kri, et le Aminoss Quartet Hafidh Abdelaziz à la batterie, Hassen Zermani au saxophone et Nadji Gaamoura à la basse, ont présenté au public, en plus des classiques de jazz, des compositions comme Cirta, Sign Of Life ou encore Rencontre. Coïncidant avec le 30 avril de chaque année, cette journée est célébrée dans plus de 190 pays. Il y a lieu de noter que le jazz est d’abord l’expression musicale de tout un peuple... Pour les sages de la docte assemblée, il s’agit avant tout de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif, comme force de paix, d’unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples.

S. O.