Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger : Entre les vers et les rimes

Réunissant pas moins de cinq poètes, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger a organisé, dans l’après-midi de lundi dernier, un récital poétique et un vernissage d’une exposition collective d’arts plastiques et de travaux manuels, au niveau de la Bibliothèque multimédia Bachir-Mentouri.

Cette manifestation culturelle entre dans le cadre du Mois du patrimoine, qui se tient du 18 avril au 18 mai, et est organisée par l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger. Peu nombreux, le public était ravi de partager ce moment poétique. Comme l’a précisé l’attachée culturelle de l’établissement Arts et Culture, Mme Fouzia Laradi, «cette activité est une de nos activités tracées dans notre programme annuel, et c’est la dernière activité avant le mois béni». Dans ce contexte, elle a souligné : «Comme nous avons beaucoup de poètes qui fréquentent l’espace, on voulait terminer avec un nombre de poètes.». À l’occasion de ce récital, des auteurs et poètes ont fait partager leurs écrits évoquant ce thème riche en émotions. C’est ainsi que le public a pu se laisser emporter par leurs vers et leurs rimes, tantôt dits, tantôt chantés, illustrant les sentiments amoureux et leurs multiples facettes faites de joies, mais également de peines, d’élans, mais aussi d’errances, conviant ainsi les présents à découvrir l’humain dans ses contradictions, ses folies, ses plaisirs et ses passions ! Reflets de l’existence et de ses multiples visages, de l’obscur au plus lumineux. Aux côtés d’Abdelhafid Boukhallat, poète arabe classique et en français malhoune, qui a interprété deux poèmes, à savoir Ramadan et Mahmakonta, le poète malhoune en langue arabe classique et malhoune fassih, Saadi Miloud, a gratifié les présents de son poème Djarhwadjarih, composé de 28 vers, Bedjma, dans le genre malhoune, et Malakdans, le fassih. Par ailleurs, Mme Salima Melizi avait lu des extrait de son œuvre nommée Hada’iq el ghofran. En marge de ce récital poétique, où les mots, dits ou chantés, ont été mis à l’honneur, un vernissage d’arts plastiques et de travaux manuels a eu lieu. Pas moins de trois artistes, dont deux jeunes hommes dans l’art plastique et une jeune femme artiste céramique, ont pris part à cette manifestation qui sera maintenue jusqu’à la fin du mois béni. Rencontrée en marge de cette exposition, Mme Haddar Lynda, artiste peintre et technicienne supérieure d’éducation d'enfants, expose ses œuvres.

Entre ses réalisations de tableaux en céramique et d’autres œuvres, cette artiste offre un panorama aussi large qu’exigeant de la création contemporaine dans les métiers d’art.

Par son approche culturelle de l’art et de la technique, elle met en évidence une empreinte typiquement algérienne, avec des dessins rupestres aux couleurs du Tassili et aux couleurs berbères, ainsi que les traditions et les coutumes de La Casbah.

Sihem Oubraham