Grand angle : En finir, mais à quel prix ?

La situation au Venezuela a empiré, mardi. Des manifestants se sont violemment opposés aux forces de l'ordre dans les rues de Caracas, en soutien à un groupe de militaires qui ont rallié l'opposant Juan Guaido. Une brèche que les opposants du président Nicholas Maduro tentent ainsi d’élargir pour faire tomber le gouvernement et isoler le chef de l'État en exercice, qui continue de bénéficier du soutien de la Chine et de la Russie. Maduro a dénoncé une tentative de coup d'État qui semble avoir été mise en échec. Mais il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’elle ne sera pas la dernière, tant la volonté de Washington d’en finir avec Maduro et son régime est intacte. «Votre heure a sonné. C'est votre dernière chance», a ainsi mis en garde sur Twitter, John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, à l'adresse du ministre de la Défense, Vladimir Padrino, du chef de la garde présidentielle Ivan Hernandez et du président de la Cour suprême, Maikel Moreno, dont le soutien contribue au maintien en poste du président Maduro. Des propos très clairs qui dénotent la volonté de la Maison-Blanche de mettre un terme à ce bras de fer et introniser le plus rapidement possible le président autoproclamé Juan Guaido. Ce dernier est aussi conscient de la nécessité de ne pas trop retarder son intronisation, sous peine de voir Maduro renforcer sa position. «C'est le moment ! Les 24 États du pays se sont engagés sur le même chemin : il n'y a plus de retour en arrière. L'avenir nous appartient : le peuple et l'armée unis pour mettre fin à l'usurpation», avait-il lancé sur Twitter. Cette accélération du cours des évènements peut aussi s’expliquer par «l’agacement» des Américains, peu habitués à ce qu’on résiste à leur desiderata, de voir Maduro ne pas lâcher le pouvoir, en dépit des pressions exercées contre lui et ses alliés depuis le 23 janvier, date depuis laquelle le Venezuela est confronté à la plus grave crise de son histoire avec deux présidents et fait face à de graves conséquences économiques induite par cette situation inédite. C’est dire que l’offensive tous azimuts lancée par l’administration Trump pour pousser le président Nicolas Maduro à céder le pouvoir est loin d’être finie, et que les appels à la plus grande retenue resteront inaudibles, quitte à faire payer le prix fort aux Vénézuéliens.

Nadia K.