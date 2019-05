Processus d’autodétermination du peuple sahraoui : L’Algérie « se félicite » de la nouvelle dynamique

L'Algérie «se félicite» que plusieurs membres du Conseil de sécurité «aient proposé des idées constructives pour donner corps» à la nouvelle dynamique souhaitée par le Secrétaire général de l’ONU et son envoyé personnel au processus d'autodétermination du peuple sahraoui, le président Horst Kohler, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

«Le Conseil de sécurité vient de renouveler le mandat de la MINURSO pour une période limitée à six mois, adressant, en cette occasion, un appel qui se veut pressant aux deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, d’initier de véritables négociations sans conditions préalables et de bonne foi, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental», souligne le MAE.

À cette occasion, l’Algérie «se félicite de ce que plusieurs membres, et notamment la République sud-africaine et la Fédération de Russie, aient proposé des idées constructives pour donner corps à la nouvelle dynamique souhaitée par le Secrétaire général de l’Onu et son envoyé personnel, le président Horst Kohler». «En sa qualité de pays voisin, l’Algérie continuera d’apporter, avec responsabilité et espoir, tout son appui au processus mené par Horst Kohler», affirme la même source.

«Elle renouvelle ses encouragements aux deux parties à ce conflit, qui n’a que trop duré, en vue de négociations sérieuses pour un règlement juste et définitif qui pourvoit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, tel que le souligne la Résolution 2468 (2019), et libérera tout le potentiel créateur pour l’édification du Grand Maghreb, que l’ensemble des peuples qui le composent appellent de tous leurs vœux», conclut le communiqué du MAE.