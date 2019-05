Décédé dans l’accident du car des supporters du MCO : Hommage à la famille de Chouiref Benaïssa

Forte de son esprit de solidarité et de soutien, l’association sportive Radieuse, dirigée par Kada Chafi, a rendu visite à la famille du défunt supporter Chouiref Benaïssa, afin de présenter ses condoléances et celles de tous les adhérents et sympathisants de l’association. Cette visite de soutien avait aussi pour but de rehausser, un tant soit peu, le moral des parents. Rappelons que Chouiref Benaïssa a perdu la vie, lors du dérapage du bus des supporters qui les ramenait de Tizi Ouzou. À cette occasion, la Radieuse a remis trois omras à la mère du défunt, à son frère et à sa sœur.