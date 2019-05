Crise au CA Bordj Bou Arreridj : joueurs et supporteurs interpellent les autorités locales

Les joueurs et les supporteurs du club de football du Chabbab Ahly Bordj Bou Arreridj (Ligue 1 Mobilis) ont lancé hier un appel aux autorités locales pour intervenir en vue de résoudre la crise que traverse leur club suite à la démission du président du conseil administratif, Anis Benhamadi. «Les autorités de la wilaya doivent intervenir pour sortir le club de cette crise et l’aider à maintenir sa place en Ligue 1 Mobilis», ont estimé les supporters cabbistes venus en nombre au stade du 20 aout de Bordj Bou Arreridj pour soutenir leur équipe et le staff technique qui ont boycotté les séances d’entrainement pour la deuxième fois. «Les autorités locales doivent aider les dirigeants à retrouver un climat de travail adéquat et surmonter les obstacles qui ont poussé l’ancien président du club à démissionner «, ont relevé des supporteurs du CABBA. De son côté, Nadir Bouzenad, le directeur général (DG) de la société sportive «les tigres des Bibans» estime que les «obstacles administratifs qui ont empêché la concrétisation du projet sportif du club ont été la cause principale de la démission de l’ancien président du club». Il a ajouté dans le même contexte : «Après avoir élaboré un projet sportif ambitieux pour le club, nous avons sollicité la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) pour l’exploitation du terrain d’athlétisme de la forêt de Boumargad et nous nous sommes engagés à prendre en charge les travaux de réhabilitation ainsi que les équipes d’athlétisme de la wilaya, or cette demande a été refusée».