Fédération de boxe : Abdelmajid Nehassia réhabilité

Après avoir été réhabilité par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Abdelmajid Nehassia, président déchu de la Fédération algérienne de boxe (FAB), a demandé le soutien de la tutelle pour pouvoir réintégrer son poste dans les brefs délais, a indiqué l'intéressé à l'APS.

«Une fois la décision de réhabilitation est signée par le ministre, je demanderais à la tutelle de désigner deux inspecteurs et un huissier de justice pour pouvoir réintégrer mon poste de président, chose très complexe par rapport à la position de l'actuelle équipe fédérale vis-à-vis de ma personne. Je détiens des atouts graves sur l'actuel bureau fédéral, et dès mon retour à la fédération, je lancerais une passation de consignes et je demanderais un audit externe sur la gestion financière et administrative durant la période de Mourad Ouhib, président par intérim de la FAB», a déclaré à l'APS, Abdelmajid Nehassia. Déchu de son poste de président de la FAB, le 15 juillet 2017, Nehassia a été finalement réhabilité par le ministre Salim Raouf Bernaoui, une décision saluée par la famille de la boxe algérienne qui voit dans cette décision «le retour à la légitimité». «Je suis en contact permanant avec la Fédération internationale de boxe qui me reconnaît comme le président légitime de la FAB.