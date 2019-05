Ligue 2 (29e journée) , Biskra en Ligue 1 : NCM, WAT, ASO : Trois équipes pour deux places au soleil

L’US Biskra est le principal bénéficiaire de cette 29e et avant-dernière journée du championnat de la Ligue 2. En battant le WAT, qui est concerné par la course à l’accession à Tlemcen même, Biskra réalise le rêve de ses milliers de supporters, en assurant sa montée en Ligue 1.

Un retentissant exploit réussi sur un but signé Messaâdia et une victoire salutaire pour l’accession pour les gars de Ziban. Pourtant, ces derniers ont joué les vingt dernières minutes de la partie réduits à dix après l’expulsion de Hamzaoui. Le ciel est tombé par ailleurs sur la tête des Tlemcéniens, qui ne pouvaient imaginer un tel scénario catastrophique, d’autant plus qu’une victoire chez eux devant leurs fans, leur aurait tout simplement permis d’assurer leur retour parmi l’élite avant même de disputer la dernière journée du championnat. Pourtant, les protégés de Fouad Bouali ont outrageusement dominé la partie. Hélas, le manque de lucidité dans la finition leur a grandement porté préjudice au final. L’autre grand bénéficiaire de cette journée n’est autre que le NC Magra. Vainqueur at-home face à la JSM Skikda, les poulains d’Aziz Abbès, malgré la lourde sanction dont fût l’objet leur équipe, avec le retrait de quatre points pour les raisons que l’on sait, se replacent idéalement pour espérer au final une accession historique en Ligue 1.

Il leur suffira de battre le RC Kouba à Benhaddad lors de la dernière journée pour réussir leur rêve. L’ASO Chlef, pour sa part, a, tout comme le WAT, fait une très mauvaise opération en s’inclinant à Relizane devant le Rapid. Une défaite inattendue, d’autant plus que les Relizanais n’étaient pas aussi motivés que les Lions du Chellif, du fait qu’ils ont perdu tout espoir d’accession. Mais bravo à eux pour avoir joué le jeu honnêtement. Cela est valable aussi pour les Chélifiens qui, contrairement à ce qui se disait dans les coulisses, n’ont pas combiné le match en leur faveur. Pour ce qui est des formations qui luttent pour le maintien, rien n’est encore totalement joué. Cela même si l’ASM Oran et l’USMH, vainqueurs respectivement de l’A Boussaâda et du MC Saïda, ont fait un pas important vers le maintien. Les Saïdi doivent impérativement l’emporter, lors de la prochaine journée, la dernière de la saison contre l’ES Mostaganem pour éviter la rétrogradation. Les Mostaganémois, qui ont difficilement battu la JSM Béjaïa, gardent un mince espoir de ne pas connaître les affres de la descente en DNA. Ils devront au moins faire en sorte de tenir en échec le MCS à Saïda, pour être soulagés. MCS-ESM sera un match couperet de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 2, vu l’enjeu de cette confrontation.

Tout autant que l’affiche ASO-WAT qui sera dramatique pour le perdant en vue de l’accession. Enfin, l’USM Blida, reléguée en DNA, a obtenu sa 3e victoire de la saison, lors de son déplacement à El-Eulma, où le Mouloudia local qui a manqué l’accession est déjà en vacances. L’on s’attend à beaucoup de suspense, lors de prochaine journée, que ce soit pour les équipes concernées par la montée ou la descente.

Que le fair-play soit comme ce fût le cas lors de cette journée.

Mohamed-Amine Azzouz

------------------------------

Résultats :

ESM 1 – JSMB 0

USMH 2 – MCS 1

NCM 2 – JSMS 1

MCEE 1 – USMB 2

ASMO 5 – ABS 4

USMAn 2 – RCK 1

RCR 1 – ASO 0

WAT 0 – USB 1



30e et dernière journée :

RCK-NCM

ABS-USMAn

USB-ASMO

ASO-WAT

USMB-RCR

JSMB-MCEE

MCS-ESM

JSMS-USMH



Probabilités pour l’accession :

1er cas : Match nul entre l’ASO et le WAT, victoire du NCM : USB, ASO, NCM accèdent

2e cas: Victoire du NCM et du WAT : USB, WAT et NCM accèdent

3e cas :Match nul du NCM, WAT et ASO se neutralisent : USB, ASO et WAT accèdent

4e cas : Défaite du nCM : USB, ASO ET WAT accèdent.