Groupe centre : Le RC Arbaâ au palier supérieur

Le RC Arbaâ (Groupe Centre) et l'AS Khroub (Groupe Est) ont accédé en Ligue 2 Professionnelle, à l'issue de la 30e et dernière journée du championnat amateur de football clôturé mardi.

Le RC Arbaâ, qui a battu l'ex-leader l'ES Ben-Aknoun (2-1), retrouve la Ligue 2 après l'avoir quittée il y a deux saisons. À l'issue de cette 30e et dernière journée, le RCA totalise 65 points contre 63 points pour Ben-Aknoun qui rate d'un cheveu une accession historique. De son côté, l'AS Khroub s'est assurée l'accession grâce au nul (1-1) décroché sur le terrain du CRB Ain-Fakroun (1-1), alors que l'USM Khencehela a remporté une victoire pour l'honneur (1-0) devant la lanterne rouge l'E Collo, relégué en division "Inter-régions".

L'ASK et l'USMK terminent la saison à égalité de points (62), mais l'ASK à l'avantage du goal-avérage particulier grâce à sa victoire sur l'USMK (2-0) contre une courte défaite (1-0).